La investigación cruzada que terminó con dos detenidos y casi 2,5 kilos de cocaína

Durante el control, los investigadores detectaron inconsistencias y contradicciones en las explicaciones que brindaron sobre los motivos del viaje. Además, entre sus pertenencias encontraron guantes de látex y medicación para problemas estomacales, elementos que habitualmente son considerados indicios compatibles con el transporte de estupefacientes mediante la ingesta de cápsulas.

Ante esos indicios, y con autorización del magistrado federal interviniente, ambos fueron trasladados al Hospital Central de Mendoza, donde quedaron internados bajo custodia de Gendarmería para monitorear el proceso de evacuación de las cápsulas.

El procedimiento sanitario se extendió durante cuatro días. Una vez finalizado, personal de Criminalística y Estudios Forenses contabilizó un total de 188 cápsulas, de las cuales 96 fueron expulsadas por la mujer y 92 por el hombre.

Posteriormente, las cápsulas fueron sometidas al Narcotest, cuyo resultado confirmó que contenían cocaína, con un peso total de 2 kilos 456 gramos.

Tras confirmarse el contenido de las cápsulas, la Fiscalía Federal de Mendoza ordenó el secuestro de toda la droga y dispuso la detención de ambos involucrados.

Los sospechosos fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria Nº 32 de Mendoza, donde permanecerán alojados mientras avanza la investigación judicial que busca determinar el alcance de la presunta organización dedicada al tráfico de estupefacientes.

El caso continúa bajo investigación de la Justicia Federal, que procura establecer el origen de la droga, el destino previsto del cargamento y la posible participación de otras personas en la maniobra.