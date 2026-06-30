WhatsApp suma nombres de usuario: cómo reservar el tuyo y para qué sirven

- Ajustes
- Cuenta
- Nombre de usuario
Una vez dentro del apartado, la aplicación indicará los pasos para elegir un nombre disponible y confirmar el registro. Cada cuenta podrá tener un único nombre de usuario, que será exclusivo. Si el elegido ya fue registrado por otra persona, será necesario modificarlo hasta encontrar una opción disponible.
Los nombres podrán contener letras, números, puntos y guiones, y siempre estarán precedidos por el símbolo @. La principal novedad es que ya no será necesario compartir el número telefónico para iniciar una conversación.
Cuando la función esté completamente habilitada, bastará con conocer el nombre de usuario para enviar un mensaje, mientras que el número permanecerá oculto para quienes no formen parte de la agenda de contactos. La medida también busca ofrecer mayor privacidad en los grupos, donde los participantes podrán visualizar el nombre de usuario en lugar del número de teléfono.
Además, el identificador permanecerá asociado a la cuenta incluso si el usuario cambia de número y podrá modificarse cuando lo desee.
La herramienta facilitará el contacto entre negocios y clientes.
En lugar de difundir un número telefónico, empresas y profesionales podrán compartir su nombre de usuario o generar enlaces personalizados con el formato wa.me/nombredeusuario, simplificando el acceso directo a un chat desde sitios web, redes sociales o campañas publicitarias. La plataforma también permitirá vincular el nombre de usuario con perfiles de otras aplicaciones de Meta, como Instagram y Facebook.
La advertencia para evitar estafas
WhatsApp informó que reservó preventivamente nombres de usuario correspondientes a marcas reconocidas y figuras públicas para reducir el riesgo de suplantación de identidad.
Sin embargo, recomendó prestar atención a perfiles con nombres similares que puedan ser utilizados por ciberdelincuentes para hacerse pasar por bancos, organismos públicos o personas conocidas.
Por el momento, el número de teléfono seguirá siendo obligatorio para crear una cuenta, aunque dejará de ser necesario compartirlo para comenzar una conversación cuando la función esté disponible para todos los usuarios.