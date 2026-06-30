Otra vez Luzu en la polémica: un comentario provocó malestar

"Un saludo a la gente de Timbúes, Santa Fe, y a mi hermana que es fanática de ustedes y todas las mañanas los ve", dijo un hombre cuando le acercaron el micrófono del streaming.

"Un saludo a la hermana eh", acotó desde atrás uno de los que se encontraba en el grupo de amigos. "Un saludo a la gente de Timbúes", agregó Marcos Giles, y Nico Occhiato le preguntó: "¿A alguien muy especial de Santa Fe?". Y el novio de la cantante comentón entre risas: "La hermana de él, para Cande, te quiero mucho".

Las fuertes críticas a Marcos Giles por su actitud

En las redes se desató una enorme polémica por el gesto que hizo en ese instante Marcos Giles con su mano en la boca y movimiento de caderas al hacer referencia a la hermana del hincha entrevistado, lo que despertó todo tipo de cuestionamientos de varios usuarios de X tras viralizarse el video.

"Dirigirse con gestos obscenos a una mujer en 2026 con 30 años atrasa demasiado. Dejemos de naturalizar estos chistes y más en gente que influye a un público masculino", "Faltarle el respeto a la novia, realmente no entiendo como nadie le puede decir che no da, Angelita no sé que esperas para salir de ahí", "Ni hablar de la incomodidad de la novia, pero ella lo permitirá", "Hasta yo me sentí incómoda, es horrible cuando tu pareja hace esas cosas", observaron varias personas indignadas por el accionar al aire de Marcos Giles.

En tanto, desde el estudio de Nadie Dice Nada repasaron ese momento entre risas y Torres se tomó con humor lo sucedido con su pareja en plena euforia por el Mundial 2026 en medio de la catarata de reacciones en redes sociales.