Hasta el momento, seis argentinos murieron en los terremotos de Venezuela

Además, la Cancillería habilitó un teléfono celular de emergencia en Venezuela para acompañar a las familias que necesiten asistencia. “A fin de acompañar a todas las familias que lo necesiten, se encuentra habilitado un celular de emergencia en Venezuela: +58 414-2387145″, expresó Quirno.

El balance de asistencia a argentinos en Venezuela

Según el detalle difundido por Quirno, hasta el momento la Cancillería recibió 215 solicitudes de asistencia por correo electrónico y teléfono celular.

El registro oficial también incluyó siete pedidos de búsqueda de paradero, cuatro ciudadanos encontrados y seis fallecidos, tres de los cuales son los hijos y la esposa del jugador de fútbol Lucas Trejo.

El balance sumó una persona hospitalizada y cinco situaciones de vulnerabilidad. En ese grupo figuran tres grupos familiares con niños y dos personas asistidas de manera individual.

Quirno también informó una situación de menores no acompañados o en condición de vulnerabilidad, además de cuatro trámites de documentación de emergencia y autorizaciones de salida de Venezuela para ciudadanos indocumentados.

El funcionario añadió que la Cancillería recibió 34 llamados de personas que ofrecieron enviar ayuda humanitaria a Venezuela.