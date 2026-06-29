"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Argentinos

Hasta el momento, seis argentinos murieron en los terremotos de Venezuela

Desde la Cancillería Argntina, informaron que se registraron 215 pedidos de asistencia a connacionales, siete solicitudes de búsqueda de paradero, cuatro personas encontradas y seis fallecidos.

Una misión consular humanitaria de la Cancillería Argentina ya se encuentra en Venezuela e inició contactos con ciudadanos afectados por los terremotos, informó este domingo el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X. El funcionario destacó que a partir de este trabajo se registraron 215 pedidos de asistencia a connacionales, siete solicitudes de búsqueda de paradero, cuatro personas encontradas y seis fallecidos.

Quirno recordó que la misión llegó a Venezuela este sábado 27 de junio con dos funcionarios para asistir a argentinos tras los terremotos. Sus tareas incluyen relevar necesidades, documentar ciudadanos, colaborar con familias en la búsqueda de paraderos, acompañar a heridos, asistir a familiares de fallecidos, contactar a adultos mayores asistidos por Cáritas Venezuela y evaluar una visita consular a ciudadanos detenidos.

Quirno precisó en X que los funcionarios ya tomaron contacto con personas que reportaron la pérdida de familiares o pidieron ayuda para ubicar paraderos.

Te puede interesar...

Además, la Cancillería habilitó un teléfono celular de emergencia en Venezuela para acompañar a las familias que necesiten asistencia. “A fin de acompañar a todas las familias que lo necesiten, se encuentra habilitado un celular de emergencia en Venezuela: +58 414-2387145″, expresó Quirno.

El balance de asistencia a argentinos en Venezuela

Según el detalle difundido por Quirno, hasta el momento la Cancillería recibió 215 solicitudes de asistencia por correo electrónico y teléfono celular.

El registro oficial también incluyó siete pedidos de búsqueda de paradero, cuatro ciudadanos encontrados y seis fallecidos, tres de los cuales son los hijos y la esposa del jugador de fútbol Lucas Trejo.

El balance sumó una persona hospitalizada y cinco situaciones de vulnerabilidad. En ese grupo figuran tres grupos familiares con niños y dos personas asistidas de manera individual.

Quirno también informó una situación de menores no acompañados o en condición de vulnerabilidad, además de cuatro trámites de documentación de emergencia y autorizaciones de salida de Venezuela para ciudadanos indocumentados.

El funcionario añadió que la Cancillería recibió 34 llamados de personas que ofrecieron enviar ayuda humanitaria a Venezuela.

FUENTE: infobe

Temas

Te puede interesar