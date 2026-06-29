Una misión consular humanitaria de la Cancillería Argentina ya se encuentra en Venezuela e inició contactos con ciudadanos afectados por los terremotos, informó este domingo el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X. El funcionario destacó que a partir de este trabajo se registraron 215 pedidos de asistencia a connacionales, siete solicitudes de búsqueda de paradero, cuatro personas encontradas y seis fallecidos.
Hasta el momento, seis argentinos murieron en los terremotos de Venezuela
Desde la Cancillería Argntina, informaron que se registraron 215 pedidos de asistencia a connacionales, siete solicitudes de búsqueda de paradero, cuatro personas encontradas y seis fallecidos.