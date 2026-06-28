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Del RIM 22 a Venezuela: la misión de los soldados sanjuaninos en la zona del desastre

Cuatro efectivos del Regimiento de Infantería de Montaña 22 integran la misión humanitaria enviada por Argentina para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela.

El Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) volvió a ser protagonista de una misión internacional. Cuatro efectivos sanjuaninos integran el contingente argentino que fue desplegado en Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate de personas atrapadas tras los terremotos que afectaron al país caribeño.

Los militares sanjuaninos que participarán del operativo son el Suboficial Mayor Carlos Prado, el Sargento Ayudante Marcos Budalich y los Sargentos Primero Walter Russo y Luis Molina, quienes forman parte del equipo especializado en operaciones USAR (Urban Search and Rescue), destinado al rescate de víctimas en estructuras colapsadas.

El despliegue fue ordenado por el Ministerio de Defensa de la Nación y comenzó con la partida de 11 efectivos desde San Juan hacia Mendoza y luego a Buenos Aires, desde donde se sumarán al resto del contingente nacional.

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La delegación también incorpora especialistas en comunicaciones, rescate en altura, enfermería de combate y un binomio K-9 integrado por el perro rescatista Derek, certificado para la búsqueda de personas bajo escombros.

Además del personal, Argentina envió plantas potabilizadoras de agua, drones, equipos de comunicaciones satelitales, insumos sanitarios y equipamiento específico para intervenir en escenarios de desastre.

La participación del RIM 22 refleja la preparación del personal militar sanjuanino en respuesta a emergencias sísmicas, una capacitación que fue reforzada durante junio con ejercicios de rescate y protocolos de actuación ante catástrofes naturales.

Como parte de la misión, los efectivos colaborarán con las tareas humanitarias destinadas a asistir a las comunidades afectadas y localizar sobrevivientes entre los edificios colapsados.

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