Del RIM 22 a Venezuela: la misión de los soldados sanjuaninos en la zona del desastre

La delegación también incorpora especialistas en comunicaciones, rescate en altura, enfermería de combate y un binomio K-9 integrado por el perro rescatista Derek, certificado para la búsqueda de personas bajo escombros.

Además del personal, Argentina envió plantas potabilizadoras de agua, drones, equipos de comunicaciones satelitales, insumos sanitarios y equipamiento específico para intervenir en escenarios de desastre.

La participación del RIM 22 refleja la preparación del personal militar sanjuanino en respuesta a emergencias sísmicas, una capacitación que fue reforzada durante junio con ejercicios de rescate y protocolos de actuación ante catástrofes naturales.

Como parte de la misión, los efectivos colaborarán con las tareas humanitarias destinadas a asistir a las comunidades afectadas y localizar sobrevivientes entre los edificios colapsados.