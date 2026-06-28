El Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) volvió a ser protagonista de una misión internacional. Cuatro efectivos sanjuaninos integran el contingente argentino que fue desplegado en Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate de personas atrapadas tras los terremotos que afectaron al país caribeño.
Del RIM 22 a Venezuela: la misión de los soldados sanjuaninos en la zona del desastre
Cuatro efectivos del Regimiento de Infantería de Montaña 22 integran la misión humanitaria enviada por Argentina para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela.