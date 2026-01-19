Sesiones extraordinarias: uno por uno, los temas a tratar además de la reforma laboral

image

Formalmente, las sesiones extraordinarias habilitan al Gobierno a poner en consideración del Parlamento los asuntos que estima urgentes y cree necesarios que los legisladores debatan fuera del período ordinario, que comienza el 1° de marzo, luego de la habitual inauguración del Jefe de Estado.

El nuevo decreto firmado por Milei especifica que ambas Cámaras trabajarán durante 25 días y deja sentado que cualquier tratamiento adicional requerirá una nueva convocatoria o el consentimiento presidencial expreso.

Esta es la segunda serie adicional a la que cita la Casa Rosada en pleno receso de verano, luego de que en diciembre pasado se sancionaran el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, dos trámites que marcaron el inicio de la segunda etapa de la gestión mileista en materia financiera y tributaria.

El objetivo central ahora es sancionar la reforma laboral, que quedó a las puertas de su tratamiento en el recinto luego de una sucesión de encuentros en comisiones liderados por Patricia Bullrich en los que hubo más desacuerdos con la oposición dialoguista de los esperados. Con esa meta, se iniciaron conversaciones técnicas durante este enero y el ministro del Interior, Diego Santilli, continuó recorriendo provincias en busca de apoyos explícitos de los mandatarios locales.

De esta forma, en el Senado la estrategia apunta a garantizar el debate y la aprobación de la Ley de Modernización Laboral durante la primera quincena de febrero. La hoja de ruta trazada por Bullrich en la comisión de Trabajo y Previsión Social prevé sesionar entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero.

En lo operativo, la senadora que lidera las negociaciones libertarias en la Cámara alta iniciará desde el próximo 26 de enero una ronda de reuniones con sectores dialoguistas, mientras la comisión técnica dirigida por Josefina Tajes trabajará en la sistematización de modificaciones y reclamos recibidos -entre ellos las observaciones de la CGT- para articular un texto que atraviese dos instancias de votación en el recinto: la general y la que va por artículos.

Las negociaciones violetas deberán asegurar quorum y mayorías en las bancas, apaciguar y convencer a la oposición más blanda -a través de acuerdos con el peronismo, otras fuerzas y los díscolos provinciales- y a los aliados, con una redacción final de la iniciativa que contemple sus pedidos y propuestas; y superar en número a la bancada kirchnerista.