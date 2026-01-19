Un grave episodio se registró durante la mañana de este lunes en la Terminal de Ómnibus de Mendoza, cuando personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) impidió la salida de un colectivo de larga distancia tras detectar que su conductor se encontraba alcoholizado.
Impidieron salida de micro sanjuanino: chofer dio positivo en alcoholemia
