Impidieron salida de micro sanjuanino: chofer dio positivo en alcoholemia

Desafectación del chofer y suspensión del viaje

Ante el resultado positivo, las autoridades dispusieron la desafectación inmediata del chofer y ordenaron que el colectivo no iniciara el viaje, con el objetivo de preservar la seguridad de los pasajeros, que ya se encontraban en la terminal.

Desde la CNRT informaron que se labró el acta de infracción correspondiente y se activaron las actuaciones administrativas, dado que se trata de una falta considerada grave por el riesgo que implica para la seguridad vial.

image

El conductor, que no fue identificado oficialmente, quedó momentáneamente detenido y enfrenta sanciones económicas, además de la posible quita de la licencia profesional, sin descartar eventuales cargos penales.

El servicio quedó suspendido de manera temporal hasta que la empresa garantizó la continuidad del viaje con otro chofer habilitado, lo que finalmente permitió retomar el recorrido hacia Buenos Aires.

El episodio volvió a poner en evidencia la importancia de los controles preventivos en terminales de ómnibus, una herramienta clave para reducir riesgos y resguardar la integridad de los usuarios del transporte público de larga distancia.