Impidieron salida de micro sanjuanino: chofer dio positivo en alcoholemia

Un colectivo de larga distancia no pudo iniciar su viaje hacia Buenos Aires luego de que la CNRT detectara que el chofer profesional tenía 0,51 g/l de alcohol en sangre durante un control previo en la Terminal de Mendoza.

Un grave episodio se registró durante la mañana de este lunes en la Terminal de Ómnibus de Mendoza, cuando personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) impidió la salida de un colectivo de larga distancia tras detectar que su conductor se encontraba alcoholizado.

El procedimiento se realizó antes del inicio del servicio que tenía previsto partir desde Mendoza con destino al barrio porteño de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires. La unidad pertenece a la empresa sanjuanina 20 de Junio.

Durante el control de rutina, los inspectores realizaron el test de alcoholemia obligatorio, que arrojó un resultado de 0,51 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido para conductores profesionales de transporte de pasajeros, que es alcohol cero.

Desafectación del chofer y suspensión del viaje

Ante el resultado positivo, las autoridades dispusieron la desafectación inmediata del chofer y ordenaron que el colectivo no iniciara el viaje, con el objetivo de preservar la seguridad de los pasajeros, que ya se encontraban en la terminal.

Desde la CNRT informaron que se labró el acta de infracción correspondiente y se activaron las actuaciones administrativas, dado que se trata de una falta considerada grave por el riesgo que implica para la seguridad vial.

El conductor, que no fue identificado oficialmente, quedó momentáneamente detenido y enfrenta sanciones económicas, además de la posible quita de la licencia profesional, sin descartar eventuales cargos penales.

El servicio quedó suspendido de manera temporal hasta que la empresa garantizó la continuidad del viaje con otro chofer habilitado, lo que finalmente permitió retomar el recorrido hacia Buenos Aires.

El episodio volvió a poner en evidencia la importancia de los controles preventivos en terminales de ómnibus, una herramienta clave para reducir riesgos y resguardar la integridad de los usuarios del transporte público de larga distancia.

