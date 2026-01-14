Contrabandeaba autos de alta gama y luego los alquilaba a artistas para videos

Durante la pesquisa, se incautaron cuatro automóviles y se informó que el valor estimado de los rodados, según confirmaron fuentes, supera ampliamente los $500 millones.

El procedimiento fue autorizado por Marcelo Cardozo, del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, y consistió en cinco allanamientos realizados en forma conjunta por efectivos de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva.

Como resultado de los procedimientos, dos ciudadanos argentinos fueron detenidos e incomunicados y también fueron secuestrados $30 millones, US$20 mil y un arma de fuego sin documentación respaldatoria.

Respecto de los vehículos, los cuales están radicados en Paraguay, son dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang cuyos valores ampliamente superan los $100 millones por unidad y también una camioneta Toyota SW4 de matrícula argentina.

La causa se inició tiempo atrás cuando la Aduana advirtió “un esquema de contrabando de vehículos desde países limítrofes”. La actuación de la banda consistía en que ciudadanos residentes en los países vecinos ingresaran los automóviles a la Argentina aduciendo fines turísticos.

De este modo, según explicaron, hacían uso indebido del Régimen de Circulación de Vehículos en el Mercosur (Resolución General 1419/03 AFIP), ya que, al retornar a su país de origen, dejaban los rodados en territorio argentino.

La maniobra se realizaba por encargo de dos ciudadanos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes mantenían un perfil elevado en redes sociales y exhibían los automóviles en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez, además de alquilarlos para producciones.

A su vez, se determinó que uno de ellos alegaba ser dueño de una productora de "eventos multitudinarios", pero no tenía actividad económica declarada frente a ARCA.

En términos del artículo 865 del Código Aduanero, podrían caber penas de hasta 10 años de prisión por el delito de contrabando agravado.

La investigación, que todavía se encuentra en curso, indicaría que el esquema se remonta al menos hasta 2023.