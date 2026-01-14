Violentas protestas populares en Irán

Lo que comenzó como reclamos por el alto costo de la vida y medidas económicas, rápidamente se transformó en una protesta política contra el régimen teocrático que se instaló con la revolución del Ayatola Khomeini en 1979.

Desafiando al poder, miles de iraníes se volcaron a las calles y empezaron a exigir cambios estructurales, mayor libertad y fin del autoritarismo. En muchas marchas se corearon consignas que cuestionan directamente al gobierno.