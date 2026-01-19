Ataque en la Misa de Omega: qué dijeron la víctima, la banda y los organizadores
Un joven de 22 años sufrió cortes en el cuello tras una pelea durante la “Misa de Omega”. La víctima, la banda y los organizadores dieron su versión mientras la Justicia investiga.
Un violento episodio se registró en la madrugada de este lunes durante la tradicional “Misa de Omega” en el boliche Way, sobre Ruta 40, cuando un joven resultó herido con un botellazo en el cuello en medio de una pelea dentro del local.
La víctima fue identificada como Maicol Manrique, de 22 años, quien sufrió una herida cortante en el cuello y debió ser asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Rawson. Según los primeros informes médicos, se encuentra fuera de peligro.
De acuerdo a la denuncia, Manrique había asistido al evento junto a su madre. En ese contexto se produjo un altercado con otra persona que fue escalando. Según su relato, el agresor habría roto una botella e intentado atacar a la mujer, por lo que el joven se interpuso para defenderla.
Como consecuencia, Manrique recibió un golpe en el rostro y la lesión cortante en el cuello. El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana y la denuncia fue radicada en Comisaría 36ª, donde se iniciaron las actuaciones judiciales. En esta etapa, la víctima no pudo identificar al agresor, lo que complica el avance inicial de la causa.
La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Genérica, que solicitó las cámaras de seguridad del boliche para reconstruir lo sucedido y determinar responsabilidades.
El descargo de la banda y los organizadores
Tras la repercusión del caso, desde la organización de la Misa de Omega, el local bailable y la banda difundieron un comunicado oficial en el que intentaron despegarse del hecho.
En el mensaje expresaron su repudio a la violencia y aseguraron que se trató de “un hecho totalmente ajeno a la organización, al local y a la banda”. También lo definieron como “un episodio aislado, provocado por terceros” y afirmaron que no representa el espíritu del evento.
Además, remarcaron que el personal de seguridad intervino de inmediato y que las autoridades actuaron conforme a los protocolos. “No vamos a permitir que un acto irresponsable manche el esfuerzo de quienes trabajan con seriedad”, señalaron, y aseguraron que reforzarán las medidas de seguridad para mantener un ambiente ordenado.
El episodio reavivó el debate por hechos de violencia previos ocurridos en eventos similares. En esta oportunidad, testigos relataron momentos de extrema tensión dentro del local. “Empezaron a pelear y volaban botellas”, señaló uno de los presentes. Otro agregó: “Afuera seguía todo, había policías y una ambulancia”.
Mientras tanto, la causa continúa en etapa investigativa, a la espera del análisis de las cámaras de seguridad y otras diligencias judiciales.