Ataque en la Misa de Omega: qué dijeron la víctima, la banda y los organizadores

Como consecuencia, Manrique recibió un golpe en el rostro y la lesión cortante en el cuello. El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana y la denuncia fue radicada en Comisaría 36ª, donde se iniciaron las actuaciones judiciales. En esta etapa, la víctima no pudo identificar al agresor, lo que complica el avance inicial de la causa.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Genérica, que solicitó las cámaras de seguridad del boliche para reconstruir lo sucedido y determinar responsabilidades.

El descargo de la banda y los organizadores

Tras la repercusión del caso, desde la organización de la Misa de Omega, el local bailable y la banda difundieron un comunicado oficial en el que intentaron despegarse del hecho.

En el mensaje expresaron su repudio a la violencia y aseguraron que se trató de “un hecho totalmente ajeno a la organización, al local y a la banda”. También lo definieron como “un episodio aislado, provocado por terceros” y afirmaron que no representa el espíritu del evento.

Además, remarcaron que el personal de seguridad intervino de inmediato y que las autoridades actuaron conforme a los protocolos. “No vamos a permitir que un acto irresponsable manche el esfuerzo de quienes trabajan con seriedad”, señalaron, y aseguraron que reforzarán las medidas de seguridad para mantener un ambiente ordenado.

El episodio reavivó el debate por hechos de violencia previos ocurridos en eventos similares. En esta oportunidad, testigos relataron momentos de extrema tensión dentro del local. “Empezaron a pelear y volaban botellas”, señaló uno de los presentes. Otro agregó: “Afuera seguía todo, había policías y una ambulancia”.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa investigativa, a la espera del análisis de las cámaras de seguridad y otras diligencias judiciales.