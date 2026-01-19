Un domingo de esparcimiento familiar terminó en tragedia en las inmediaciones del cerro Pie de Palo. Un niño de 7 años de edad se encuentra en estado crítico tras protagonizar una fuerte caída mientras se encontraba en el conocido paraje San Ceferino Namuncurá, ubicado en el departamento San Martín.
Un niño de 7 años pelea por su vida tras caer desde el cerro Pie de Palo
El pequeño se encontraba de excursión con su familia cuando sufrió el accidente. Se encuentra internado en el Hospital Rawson con hundimiento de cráneo y pronóstico reservado.