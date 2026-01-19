"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > niño

Un niño de 7 años pelea por su vida tras caer desde el cerro Pie de Palo

El pequeño se encontraba de excursión con su familia cuando sufrió el accidente. Se encuentra internado en el Hospital Rawson con hundimiento de cráneo y pronóstico reservado.

Un domingo de esparcimiento familiar terminó en tragedia en las inmediaciones del cerro Pie de Palo. Un niño de 7 años de edad se encuentra en estado crítico tras protagonizar una fuerte caída mientras se encontraba en el conocido paraje San Ceferino Namuncurá, ubicado en el departamento San Martín.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo durante la jornada de ayer mientras el menor paseaba junto a su familia por la zona. Por razones que se intentan establecer, el pequeño terminó cayendo varios metros por la pendiente, lo que le provocó un violento impacto en la zona de la cabeza.

Traslado de urgencia y cuadro clínico

Como consecuencia del golpe, el niño sufrió un hundimiento de cráneo, una lesión de extrema gravedad que requirió su traslado inmediato. El pequeño fue ingresado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde permanece bajo estricta observación médica.

Te puede interesar...

Hasta el momento, el pronóstico es reservado y no se han brindado mayores detalles sobre su evolución clínica.

Temas

Te puede interesar