Recuperaron motos robadas y hay jóvenes vinculados por encubrimiento

Según fuentes policiales, el conductor mostró un evidente nerviosismo al ser detenido y no logró justificar el origen del vehículo. Tras las verificaciones, se constató que la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo por robo, denunciado en la Comisaría 24ª.

Ante esta situación, la UFI Delitos contra la Propiedad ordenó vincular al joven a una causa por encubrimiento, mientras que la moto fue restituida a su legítimo dueño. Echegaray fue trasladado a la Comisaría 6ª, donde se iniciaron las actuaciones legales.

El segundo hecho ocurrió en el departamento Chimbas, donde la Brigada de Investigaciones Departamental 2, en conjunto con la Unidad Operativa Centenario, logró recuperar una Yamaha YBR 125 blanca con detalles negros, denunciada como robada el 16 de enero.

Las tareas investigativas llevaron a los efectivos hasta una vivienda del barrio Los Andes, señalada como posible paradero del rodado. En el lugar, un hombre de 32 años reconoció haber comprado la motocicleta sin patente ni documentación, y la entregó de manera voluntaria ante la presencia policial.

La inspección del vehículo reveló cables del tambor de encendido cortados y unidos, además de la ausencia total de llaves, signos compatibles con maniobras de robo. La verificación de los números de motor y chasis confirmó que se trataba del rodado sustraído.

Por disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, la motocicleta fue trasladada a la Comisaría 17ª, bajo cadena de custodia. La causa continúa en trámite, vinculada al delito de robo.