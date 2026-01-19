Recuperaron motos robadas y hay jóvenes vinculados por encubrimiento
En Pocito y Chimbas, la Policía de San Juan recuperó dos motocicletas robadas en procedimientos recientes. En ambos casos, los rodados circulaban sin patente ni documentación, con irregularidades visibles, y los involucrados quedaron vinculados a causas por encubrimiento y robo.
En menos de una semana, dos procedimientos policiales en distintos puntos del Gran San Juan dejaron al descubierto una misma modalidad delictiva: motocicletas robadas, sin patente, sin documentación y en poder de personas que no pudieron acreditar su procedencia.
Ambos hechos derivaron en la recuperación de los rodados, la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad y la vinculación judicial de los involucrados.
El primer operativo tuvo lugar en Pocito, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Sur realizaban un control de rutina en Calle 6, entre Maurín y Mendoza. Allí interceptaron a un joven de 19 años, de apellido Echegaray, que circulaba en una Honda Wave 110cc sin patente.
Según fuentes policiales, el conductor mostró un evidente nerviosismo al ser detenido y no logró justificar el origen del vehículo. Tras las verificaciones, se constató que la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo por robo, denunciado en la Comisaría 24ª.
Ante esta situación, la UFI Delitos contra la Propiedad ordenó vincular al joven a una causa por encubrimiento, mientras que la moto fue restituida a su legítimo dueño. Echegaray fue trasladado a la Comisaría 6ª, donde se iniciaron las actuaciones legales.
El segundo hecho ocurrió en el departamento Chimbas, donde la Brigada de Investigaciones Departamental 2, en conjunto con la Unidad Operativa Centenario, logró recuperar una Yamaha YBR 125 blanca con detalles negros, denunciada como robada el 16 de enero.
Las tareas investigativas llevaron a los efectivos hasta una vivienda del barrio Los Andes, señalada como posible paradero del rodado. En el lugar, un hombre de 32 años reconoció haber comprado la motocicleta sin patente ni documentación, y la entregó de manera voluntaria ante la presencia policial.
La inspección del vehículo reveló cables del tambor de encendido cortados y unidos, además de la ausencia total de llaves, signos compatibles con maniobras de robo. La verificación de los números de motor y chasis confirmó que se trataba del rodado sustraído.
Por disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, la motocicleta fue trasladada a la Comisaría 17ª, bajo cadena de custodia. La causa continúa en trámite, vinculada al delito de robo.