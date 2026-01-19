Orrego recorrió el nuevo CIC de Marquesado, obra clave para el abordaje social
El gobernador supervisó el avance del Centro Integrador Comunitario (CIC) que se construye en La Bebida, en el barrio Sierras de Marquesado. El edificio concentrará políticas sociales, espacios de capacitación y actividades comunitarias para vecinos de Rivadavia.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recorrió la obra del Centro Integrador Comunitario (CIC) que se levanta en la localidad de La Bebida, departamento Rivadavia, dentro del barrio Sierras de Marquesado. Durante la visita, el mandatario observó el avance de los distintos sectores del edificio y recibió precisiones técnicas sobre el desarrollo del proyecto.
El CIC está emplazado en el extremo noreste de la manzana destinada a equipamiento comunitario, con frente a dos calles y una superficie total del predio de 1.399 metros cuadrados.
A lo largo del recorrido, Orrego conoció los espacios destinados a la atención de políticas públicas, que incluirán dispositivos de abordaje territorial como UMA, Género y Diversidad, y Niñez y Adolescencia. Este sector contará con área administrativa, sanitarios y depósitos, lo que permitirá brindar una atención integral y organizada a los vecinos de la zona.
El objetivo del proyecto es consolidar un punto de referencia estatal en el territorio, facilitando el acceso a programas sociales y fortaleciendo el acompañamiento a las familias del sector.
El edificio también contempla un sector de capacitación, que incluirá dos salas especialmente diseñadas para actividades formativas, además de un salón de usos múltiples. A esto se suma un área con sanitarios y cocina, con acceso independiente, pensada para el desarrollo de actividades comunitarias, culturales y sociales.
Estos espacios permitirán ampliar la oferta de talleres, encuentros vecinales y propuestas de integración para la comunidad de Marquesado.
Construcción sismorresistente y servicios completos
La obra se ejecuta mediante un sistema tradicional sismorresistente, con estructuras de hormigón armado, mampostería de ladrillón cerámico macizo armado y cubiertas con estructura metálica y paneles térmicos, garantizando condiciones de seguridad y confort.
Además, el proyecto prevé la ejecución y puesta en funcionamiento de todas las instalaciones necesarias, entre ellas redes sanitarias, agua potable, electricidad, gas natural, sistema contra incendios e instalaciones termomecánicas.
La superficie total cubierta a construir será de 512,41 metros cuadrados.
Un nuevo espacio para fortalecer el tejido social
Con la construcción de este nuevo Centro Integrador Comunitario, el Gobierno de San Juan busca reforzar la presencia del Estado en el territorio, generar espacios de encuentro y acompañamiento, y potenciar el desarrollo social y comunitario de las familias de Marquesado y zonas aledañas.