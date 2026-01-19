Orrego recorrió el nuevo CIC de Marquesado, obra clave para el abordaje social

El objetivo del proyecto es consolidar un punto de referencia estatal en el territorio, facilitando el acceso a programas sociales y fortaleciendo el acompañamiento a las familias del sector.

El edificio también contempla un sector de capacitación, que incluirá dos salas especialmente diseñadas para actividades formativas, además de un salón de usos múltiples. A esto se suma un área con sanitarios y cocina, con acceso independiente, pensada para el desarrollo de actividades comunitarias, culturales y sociales.

Estos espacios permitirán ampliar la oferta de talleres, encuentros vecinales y propuestas de integración para la comunidad de Marquesado.

Construcción sismorresistente y servicios completos

La obra se ejecuta mediante un sistema tradicional sismorresistente, con estructuras de hormigón armado, mampostería de ladrillón cerámico macizo armado y cubiertas con estructura metálica y paneles térmicos, garantizando condiciones de seguridad y confort.

Además, el proyecto prevé la ejecución y puesta en funcionamiento de todas las instalaciones necesarias, entre ellas redes sanitarias, agua potable, electricidad, gas natural, sistema contra incendios e instalaciones termomecánicas.

La superficie total cubierta a construir será de 512,41 metros cuadrados.

Un nuevo espacio para fortalecer el tejido social

Con la construcción de este nuevo Centro Integrador Comunitario, el Gobierno de San Juan busca reforzar la presencia del Estado en el territorio, generar espacios de encuentro y acompañamiento, y potenciar el desarrollo social y comunitario de las familias de Marquesado y zonas aledañas.