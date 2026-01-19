"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > mamá

Habló la mamá de Tiziano: "Mi hijo no sabía nadar e igual lo empujaron"

A 48 horas de la tragedia ocurrida el pasado sábado en el canal Benavídez, Vanina Castellino contradijo la hipótesis oficial.

Por Marcela Silva

El pasado sábado, la comunidad del barrio Aramburu, en Rivadavia se vio sacudida por la muerte de Tiziano Araoz Castellino, de 13 años, quien perdió la vida tras caer a las aguas del canal Benavídez. A casi dos días del trágico episodio, y mientras la justicia aún no arroja resultados concretos, su madre, Vanina Castellino, decidió romper el silencio en una entrevista con sanjuan8.com para exigir que el caso no sea tratado como un simple accidente.

La mujer expresó su profundo malestar con las declaraciones del fiscal Francisco Nicolía (UFI Delitos Especiales), quien manifestó que aún no hay precisiones sobre lo ocurrido. "Me parece pésimo lo que dijo el fiscal. Mi hijo nunca en su vida se metió en un canal y tengo testigos que estaban ahí", sentenció Vanina, descartando de plano que el adolescente haya estado bañándose voluntariamente.

niños canal (1)

El relato de los testigos y la acusación de los amigos

Según el relato de la familia, el contexto de la caída fue violento. Testigos que se encontraban en el lugar y personas que intentaron socorrer al menor informaron que Tiziano estaba con remera y zapatillas, y que tras la caída, el grupo de jóvenes que lo acompañaba —conocidos del barrio, aunque no íntimos— comenzó a increparse entre sí.

Te puede interesar...

"Los niños venían corriendo y se echaban la culpa. Se decían entre ellos 'fuiste vos, vos lo empujaste'", relató la madre. Además, aseguró que existe un video del momento en que su hijo fue arrojado al cauce: "Nos parece una falta de respeto que lo nieguen".

canal benavidez niño tiziano chimbas

Un testigo clave que espera declarar

Vanina señaló que un muchacho que presenció la secuencia y escuchó las acusaciones entre los menores ya se ofreció a declarar, pero hasta el momento no ha sido convocado por el fiscal Nicolía, dijo la mujer.

"Tirar a alguien que no sabía nadar me parece algo pésimo", cerró Vanina, quien defiende la memoria de su hijo —un chico muy querido en su zona— y exige que se identifique formalmente a quienes estaban con él y por qué huyeron o negaron el empujón.

Temas

Te puede interesar