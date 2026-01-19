Habló la mamá de Tiziano: "Mi hijo no sabía nadar e igual lo empujaron"

"Los niños venían corriendo y se echaban la culpa. Se decían entre ellos 'fuiste vos, vos lo empujaste'", relató la madre. Además, aseguró que existe un video del momento en que su hijo fue arrojado al cauce: "Nos parece una falta de respeto que lo nieguen".

canal benavidez niño tiziano chimbas

Un testigo clave que espera declarar

Vanina señaló que un muchacho que presenció la secuencia y escuchó las acusaciones entre los menores ya se ofreció a declarar, pero hasta el momento no ha sido convocado por el fiscal Nicolía, dijo la mujer.

"Tirar a alguien que no sabía nadar me parece algo pésimo", cerró Vanina, quien defiende la memoria de su hijo —un chico muy querido en su zona— y exige que se identifique formalmente a quienes estaban con él y por qué huyeron o negaron el empujón.