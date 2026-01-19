El pasado sábado, la comunidad del barrio Aramburu, en Rivadavia se vio sacudida por la muerte de Tiziano Araoz Castellino, de 13 años, quien perdió la vida tras caer a las aguas del canal Benavídez. A casi dos días del trágico episodio, y mientras la justicia aún no arroja resultados concretos, su madre, Vanina Castellino, decidió romper el silencio en una entrevista con sanjuan8.com para exigir que el caso no sea tratado como un simple accidente.
Habló la mamá de Tiziano: "Mi hijo no sabía nadar e igual lo empujaron"
A 48 horas de la tragedia ocurrida el pasado sábado en el canal Benavídez, Vanina Castellino contradijo la hipótesis oficial.