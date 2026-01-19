"
Violento ataque en un boliche: madre e hijo heridos tras una pelea en la "Misa de Omega"

El hecho ocurrió en el boliche Way durante la madrugada del lunes. Un joven de 19 años recibió ocho puntos de sutura en el cuello tras intentar defender a su madre de un agresor con una botella rota.

La madrugada de este lunes se tiñó de violencia en el boliche Way, ubicado sobre el Lateral de Ruta 40, en medio de la tradicional celebración conocida como la “Misa de Omega”. Lo que debía ser una jornada de festejos terminó con dos personas heridas y un fuerte despliegue policial tras un ataque con una botella rota.

Las víctimas fueron identificadas como Nadia Ávila, de 40 años, y su hijo, Maicol Leandro Manrique, de 19. Según el reporte médico, el joven se llevó la peor parte al intentar defender a su madre: recibió una herida cortante en el lado derecho del cuello que requirió ocho puntos de sutura. Por su parte, Ávila sufrió cortes superficiales en el rostro. Ambos se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo al relato de los damnificados, el agresor sería un hombre apodado "Pichi", residente del barrio Candelaria. Las víctimas señalaron que mantienen problemas previos con este individuo, los cuales se habrían originado tiempo atrás en la zona de Concepción.

El incidente se desencadenó alrededor de las 6:11 de la mañana. Ante el desorden generalizado, personal del servicio de emergencias 107 trasladó a Manrique al Hospital Rawson. En tanto, la Policía debió aplicar medidas preventivas, demorando la salida del público para evitar que los enfrentamientos continuaran en el exterior del local.

Sin denuncia formal

A pesar de la gravedad del ataque y las lesiones sufridas, un detalle llama la atención de los investigadores: tanto la madre como el hijo decidieron no radicar la denuncia formal ante las autoridades.

