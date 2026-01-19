La madrugada de este lunes se tiñó de violencia en el boliche Way, ubicado sobre el Lateral de Ruta 40, en medio de la tradicional celebración conocida como la “Misa de Omega”. Lo que debía ser una jornada de festejos terminó con dos personas heridas y un fuerte despliegue policial tras un ataque con una botella rota.
Violento ataque en un boliche: madre e hijo heridos tras una pelea en la "Misa de Omega"
El hecho ocurrió en el boliche Way durante la madrugada del lunes. Un joven de 19 años recibió ocho puntos de sutura en el cuello tras intentar defender a su madre de un agresor con una botella rota.