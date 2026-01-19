Violento ataque en un boliche: madre e hijo heridos tras una pelea en la "Misa de Omega"

Las víctimas fueron identificadas como Nadia Ávila, de 40 años, y su hijo, Maicol Leandro Manrique, de 19. Según el reporte médico, el joven se llevó la peor parte al intentar defender a su madre: recibió una herida cortante en el lado derecho del cuello que requirió ocho puntos de sutura. Por su parte, Ávila sufrió cortes superficiales en el rostro. Ambos se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo al relato de los damnificados, el agresor sería un hombre apodado "Pichi", residente del barrio Candelaria. Las víctimas señalaron que mantienen problemas previos con este individuo, los cuales se habrían originado tiempo atrás en la zona de Concepción.