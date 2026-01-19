Las lluvias complican las rutas del Norte sanjuanino y cortan el tránsito hacia La Rioja

Ruta 40 (San Juan – Jáchal): Transitable con precaución por lluvias, badenes con arrastre y banquinas erosionadas.

Ruta 150 (Huaco – Baldecito): Transitable con máxima precaución .

Ruta 150 (Jáchal – Rodeo): Transitable con mucha precaución.

Ruta 149 (Iglesia): Transitable con máxima precaución .

Ruta 153 (Sarmiento): Transitable con máxima precaución .

Ruta 141 (San Juan – La Rioja): Transitable con máxima precaución.

Por su parte, la Ruta 40 Sur (hacia Mendoza) requiere precaución, mientras que la Ruta 20 (hacia San Luis) se mantiene transitable con normalidad por el momento.

Advertencia por crecidas nocturnas Desde el organismo nacional emitieron una advertencia específica: se recomienda no circular durante la noche por las rutas mencionadas. Las lluvias persistentes podrían generar crecidas repentinas en los badenes, las cuales son casi imposibles de visualizar en la oscuridad, representando un peligro mortal para los conductores.

Se solicita a la población evitar desplazamientos innecesarios hasta que las condiciones climáticas mejoren y los equipos de Vialidad puedan garantizar la seguridad total en los caminos.