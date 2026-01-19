Las intensas precipitaciones que azotan la zona Norte de la provincia han generado importantes complicaciones en la red vial. Según el último relevamiento de Vialidad Nacional, el departamento Jáchal y sus conexiones presentan tramos comprometidos por el agua, con arrastre de material y erosión de banquinas.
Las lluvias complican las rutas del Norte sanjuanino y cortan el tránsito hacia La Rioja
Vialidad Nacional informó que la Ruta 40 Norte se encuentra intransitable por el arrastre de sedimentos en badenes. Piden no circular durante la noche ante el riesgo de crecidas repentinas.