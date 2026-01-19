"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > motos

Las motos marcaron un fin de semana negro con un muerto y 4 adolescentes graves

Además de los graves accidentes en motocicleta, el chofer de un camión murió tras volcar su rodado en la Ruta 149. Un repaso por el saldo de víctimas de los siniestros viales que conmocionaron a San Juan.

La siniestralidad vial no dio tregua durante el fin de semana en la provincia. Con el protagonismo casi exclusivo de motocicletas, el saldo de los últimos días arroja dos víctimas fatales y cuatro menores de edad luchando por su salud tras violentos impactos.

Viernes: Impacto contra un equino en Calingasta El fin de semana comenzó con un gravísimo siniestro en Calingasta. Dos chicas de 15 años que viajaban en moto chocaron de lleno contra un caballo que se encontraba sobre la calzada. La magnitud del impacto fue tal que el animal murió instantáneamente, mientras que las jóvenes sufrieron heridas de extrema consideración. El personal de salud calificó el traslado como "Clave 5" (grave), requiriendo una cápsula de seguridad del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) para agilizar su llegada al hospital.

accidente-auto-moto

Sábado: Colisión entre auto y moto en Rivadavia La jornada del sábado sumó otros dos menores internados. A las 20:40, en el cruce de calles San Sebastián y Enrique Godoy (Marquesado), una moto Corven conducida por un adolescente de 15 años (B. M.), acompañado por otro de 14 años (J. A.), colisionó con un Renault Clio. De acuerdo a la UFI Delitos Especiales, ambos motociclistas resultaron con lesiones de consideración y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Rawson.

Te puede interesar...

Domingo: Motociclista fallecido en Rawson y vuelco fatal en Ullum El domingo registró la tragedia más irreparable. Cerca de las 13:00 horas, en inmediaciones de calle Tahona y Florida, Rawson, un hombre identificado como Alberto Eloy Villafañe (48) perdió la vida tras seguir de largo en una curva e impactar violentamente contra un árbol mientras conducía su motocicleta.

A esta muerte se sumó la del conductor de un camión en el departamento Ullum. El transportista falleció luego de que su rodado volcara en la Ruta 149, a unos 5 kilómetros al norte del puente Pachaco, elevando a dos el número de víctimas fatales en el cierre del fin de semana.

Temas

Te puede interesar