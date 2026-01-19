Las motos marcaron un fin de semana negro con un muerto y 4 adolescentes graves

Viernes: Impacto contra un equino en Calingasta El fin de semana comenzó con un gravísimo siniestro en Calingasta. Dos chicas de 15 años que viajaban en moto chocaron de lleno contra un caballo que se encontraba sobre la calzada. La magnitud del impacto fue tal que el animal murió instantáneamente, mientras que las jóvenes sufrieron heridas de extrema consideración. El personal de salud calificó el traslado como "Clave 5" (grave), requiriendo una cápsula de seguridad del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) para agilizar su llegada al hospital.

accidente-auto-moto

Sábado: Colisión entre auto y moto en Rivadavia La jornada del sábado sumó otros dos menores internados. A las 20:40, en el cruce de calles San Sebastián y Enrique Godoy (Marquesado), una moto Corven conducida por un adolescente de 15 años (B. M.), acompañado por otro de 14 años (J. A.), colisionó con un Renault Clio. De acuerdo a la UFI Delitos Especiales, ambos motociclistas resultaron con lesiones de consideración y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Rawson.