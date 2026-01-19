La siniestralidad vial no dio tregua durante el fin de semana en la provincia. Con el protagonismo casi exclusivo de motocicletas, el saldo de los últimos días arroja dos víctimas fatales y cuatro menores de edad luchando por su salud tras violentos impactos.
Las motos marcaron un fin de semana negro con un muerto y 4 adolescentes graves
Además de los graves accidentes en motocicleta, el chofer de un camión murió tras volcar su rodado en la Ruta 149. Un repaso por el saldo de víctimas de los siniestros viales que conmocionaron a San Juan.