Reclamos frente a una concesionaria terminó con agresiones y un caso judicial

El antecedente que encendió el reclamo

La protesta tuvo como detonante un episodio ocurrido días atrás en el mismo local, cuando Juan Marcelo Díaz fue detenido tras reclamar una motocicleta que, según su familia, había sido pagada de contado.

Su hermana, Romina Díaz, explicó que el hombre estuvo cinco días detenido luego de presentarse a retirar el rodado. “Mi hermano pagó una moto de alrededor de $1.200.000. Hay personas que pagaron mucho más, $2.500.000 o $2.600.000”, afirmó.

Según su relato, al cumplirse el plazo de entrega acordado, desde la concesionaria le informaron que debía seguir esperando y que no podían devolverle el dinero. “Pidió la plata y le dijeron que no se la podían devolver. Entonces dijo que se iba a llevar otra moto. Sacó una moto del salón y ahí lo denunciaron”, sostuvo.

Romina Díaz agregó que, a partir de ese hecho, comenzaron a surgir otros reclamos similares. “Hay gente que lleva dos meses, tres meses y hasta cinco meses esperando. Nadie sabe quién es el dueño ni para quién trabajan”, señaló.

Otros reclamos de los clientes

Durante la mañana, varios de los manifestantes aseguraron que desde la concesionaria les informaron que deberían esperar otros 20 días para recibir motos ya abonadas. En otros casos, denunciaron que se les ofreció llevarse un rodado de menor valor al que habían pagado originalmente.

También circularon versiones entre los presentes sobre un posible cierre del local, aunque esa información no fue confirmada oficialmente. Hasta el momento, desde la UFI Delitos y Estafas no confirmaron si se radicaron denuncias formales por los hechos denunciados públicamente.

Fuentes judiciales informaron que este lunes se resolvió la situación procesal de Juan Marcelo Díaz. La causa fue encuadrada como hurto simple en grado de tentativa y quedó a cargo del fiscal Miguel Gay.

image

La Justicia dispuso la suspensión del juicio a prueba por un año, con la obligación de cumplir 40 horas de trabajo no remunerado en el municipio de su domicilio, una reparación simbólica de $10.000 y el acatamiento de pautas de conducta.

El hecho investigado ocurrió el 15 de enero de 2026, cuando Díaz concurrió al local para reclamar una motocicleta que presuntamente había adquirido. Tras una discusión con empleados, tomó del salón una Keller Cronos 110 cc, color azul, e intentó retirarse del lugar. Fue aprehendido a una cuadra, luego de una breve persecución, bajo el sistema de flagrancia.