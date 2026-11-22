En la última jornada de la Fiesta Nacional del Sol, el stand de Canal 8 se presenta como un punto de encuentro para quienes recorren la feria y quieren conocer de cerca cómo se realiza la cobertura de uno de los eventos más importantes de San Juan.
Pasá por el stand de Canal 8 y participá por una 110 de Motos Lucero
Con Mario Fernández y Lucía Ponce al frente de la cobertura, el espacio de Canal 8 invita a los visitantes a conocer su trabajo y participar del sorteo de una moto 110 de Motos Lucero.