Pero la propuesta también tiene un atractivo especial para quienes pasan por el stand: la posibilidad de participar del sorteo de una moto 110 de Motos Lucero. La invitación está abierta a quienes quieran acercarse y sumarse a la iniciativa.

Este domingo, desde las 19, las puertas del predio vuelven a abrir para la tercera jornada de la FNS, con nuevas propuestas y espectáculos para el público. El stand de Canal 8 será uno de los espacios desde donde se podrá vivir la fiesta y seguir su cobertura.

La programación de Canal 8 transmite los principales momentos de esta última noche de la Fiesta Nacional