Han vuelto las grandes compañías del mundo que se habían ido de nuestro país; han vuelto porque creyeron no solo en un presidente, sino también en el potencial de las provincias argentinas y de los argentinos

Tres pilares para impulsar la minería y atraer inversiones

El ministro explicó que el crecimiento de la minería y la llegada de capitales internacionales responden a tres condiciones establecidas por la gestión nacional. El primer eje es el orden macroeconómico, basado en el equilibrio fiscal y el respeto a la propiedad privada, lo que permitió el regreso de compañías globales que habían abandonado el país.

El segundo punto señalado por Santilli fue la implementación de un régimen de inversiones para competir en igualdad de condiciones fiscales con mercados consolidados como Chile, Perú y Australia. Según precisó el funcionario, este esquema ya cuenta con 30 proyectos aprobados que representan U$S 80.000 millones en desembolsos y la generación estimada de casi 130.000 puestos de trabajo.

El tercer pilar consiste en la estabilidad judicial y normativa, un aspecto trabajado junto al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego. En ese sentido, valoró la sanción de una nueva Ley de Glaciares que protege los recursos hídricos y el ambiente, pero elimina trabas judiciales para permitir el desarrollo ordenado de la actividad.

La Argentina que vislumbra el presidente Milei es la Argentina que de una vez por todas tenemos que consolidar, sellar y no volver nunca más atrás. Porque si estamos exportando 100.000 millones, es probable que en el 2030 dupliquemos nuestra capacidad exportadora

Exportaciones récord en minería y los cuatro motores económicos

Al repasar la evolución comercial del sector, Santilli detalló que las ventas externas de minería pasaron de U$S 4.000 millones en diciembre de 2023 a más de U$S 6.000 millones el año pasado. En los primeros ocho meses de este año ya se exportaron U$S 7.600 millones, lo que encamina al rubro hacia una marca histórica de U$S 10.000 millones, con la meta de alcanzar a mediano plazo los niveles de Perú y Chile, situados entre U$S 40.000 millones y U$S 60.000 millones.

El funcionario integró este desempeño dentro de un esquema de 4 motores que permitirán a la Argentina alcanzar los U$S 100.000 millones en exportaciones totales este año y duplicar esa capacidad hacia 2030 para fortalecer las reservas del Banco Central:

Agro e industria: el motor tradicional de la economía argentina.

Oil and gas: pasó de un déficit energético de hasta U$S 7.000 millones a proyectar un superávit de U$S 10.000 millones este año. En este rubro, destacó la aprobación en el directorio de YPF de una inversión de U$S 4.800 millones para desarrollar el costado mendocino de Vaca Muerta y un desembolso histórico de U$S 51.000 millones para la segunda reserva mundial de gas.

Minería: señalada como el tercer eje de expansión, con fuerte impacto en las pymes y la industria metalmecánica de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Juan.

Economía del conocimiento: sector que ya exporta U$S 10.500 millones y tiene potencial para llegar a U$S 40.000 millones.

Federalismo productivo y el rol de las provincias en minería

Sobre el cierre de su discurso, Diego Santilli subrayó que el crecimiento de la minería expresa el verdadero federalismo, ya que son las provincias las que administran los recursos de su subsuelo. Enumeró el avance de distritos cordilleranos como Catamarca, Salta, Jujuy con el litio, San Juan con el cobre, Mendoza y Chubut, al tiempo que expresó su expectativa de que La Rioja se sume a este esquema productivo.

Finalmente, el ministro remarcó que la sociedad demanda poner en valor los recursos naturales con cuidado ambiental y respeto a las normas vigentes. Según afirmó, ese equilibrio permitirá sostener un sendero de crecimiento ininterrumpido de entre 20 y 40 años para garantizar educación, salud y empleo a las próximas generaciones.