Cómo llegar a la Fiesta del Sol y cuáles son los accesos habilitados

Para quienes todavía tienen previsto asistir, es importante identificar las entradas habilitadas según el medio de transporte y organizar el recorrido antes de salir.

En auto particular:

Puerta C, por calle General Acha: permite ingresar hacia el sector de estacionamiento ubicado antes de calle 7, al este del Velódromo.

Desde Ruta Nacional 40: quienes circulan de norte a sur pueden tomar la salida hacia calle 6 y continuar hasta calle 7 para dirigirse a los estacionamientos. También existe la alternativa de llegar desde calle Joaquín Uñac (ex Mendoza) hacia el este, por calles 6 y 7.

Puerta B, por calle 7: está ubicada entre Ruta 40 y General Acha, al sur del Velódromo.

Para quienes llegan caminando:

La Puerta A, ubicada sobre el lateral de Ruta 40, está destinada al ingreso peatonal. Ese sector permite acceder al predio sin ingresar por los corredores habilitados para vehículos.

Taxis y remises:

Los vehículos de transporte de pasajeros deben ingresar por Ruta 40 hacia el sur hasta la bajada de calle 8. Luego retoman por la colectora Este, junto al predio, hasta la zona dispuesta para el ascenso y descenso de pasajeros, pasando calle 7.

Colectivos gratuitos:

RedTulum dispuso 100 unidades gratuitas que conectan 23 puntos de la provincia con el predio. El servicio no requiere tarjeta SUBE y deja a los pasajeros en el sector previsto para el transporte público.

Qué calle está cerrada al tránsito

Un dato importante para quienes se acercan en vehículo es que el lateral Este de Ruta 40, entre calles 6 y 7, permanece cerrado a la circulación particular. Ese tramo está reservado para el ingreso peatonal y el paso de vehículos de emergencia.

La Fiesta Nacional del Sol se desarrolla en el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, en Pocito. La cobertura completa de esta última jornada se puede seguir a través de la programación de Canal 8.