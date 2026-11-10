Quiénes fueron el Cura Brochero y Mama Antula, los santos que reivindicó León XIV

El mensaje del papa León XIV sobre el Cura Brochero y Mama Antula en Córdoba

En ese contexto, el pontífice mencionó especialmente a San José Gabriel del Rosario Brochero y Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, y destacó la importancia de sus misiones religiosas. "En Argentina vivieron hombres y mujeres como el Cura Brochero y Mama Antula, por poner dos ejemplos que fueron llamados por el Señor y enviados a la misión sin que ellos mismos fueran conscientes de lo extraordinario que su labor evangelizadora llegaría a ser", sostuvo.

Quién fue el Cura Brochero, el sacerdote que transformó Traslasierra

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Carreta Quemada, Córdoba, cerca de Santa Rosa de Río Primero. Fue el cuarto de diez hermanos de una familia vinculada al trabajo rural. Ingresó al seminario Nuestra Señora de Loreto en 1856 y fue ordenado sacerdote el 4 de noviembre de 1866. Durante sus primeros años desarrolló tareas pastorales en Córdoba, incluso durante una epidemia de cólera.

Sin embargo, su historia quedó especialmente ligada a la región de Traslasierra, donde comenzó a ejercer su misión religiosa en 1869. Conocido popularmente como el Cura Brochero, recorría grandes distancias a lomo de mula para visitar a las comunidades rurales, celebrar misas y acompañar a los habitantes de la región.

Su labor no se limitó a la actividad religiosa. También promovió la construcción de escuelas, caminos, capillas, acueductos y espacios comunitarios, con la participación de los propios pobladores.

Entre sus principales iniciativas se encuentra la Casa de Ejercicios Espirituales, cuya construcción comenzó en 1875 y que fue inaugurada en 1877. También impulsó la apertura de un colegio de niñas en Villa del Tránsito, en 1880.

Durante su homilía, León XIV destacó especialmente su espiritualidad. "Este sacerdote fue un verdadero enamorado del Señor, que supo encontrar en la oración la fortaleza de su vida", expresó.

Brochero murió el 26 de enero de 1914, a los 73 años, después de atravesar problemas de salud que incluyeron lepra y ceguera. Fue beatificado el 14 de septiembre de 2013 y canonizado por el papa Francisco el 16 de octubre de 2016, en una ceremonia celebrada en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Quién fue Mama Antula, la primera santa argentina

María Antonia de Paz y Figueroa nació en 1730 en Villa Silípica, Santiago del Estero, en el seno de una familia acomodada. Su historia estuvo marcada por una decisión poco habitual para las mujeres de su época: rechazar el matrimonio y dedicar su vida a una misión religiosa.

Desde joven se vinculó con la espiritualidad jesuita y adoptó el nombre de María Antonia de San José. Se dedicó a la educación de niños, el cuidado de enfermos y la asistencia a personas en situación de pobreza. Su misión adquirió especial importancia después de la expulsión de los jesuitas de los territorios de la Corona española en 1767.

En ese contexto, Mama Antula decidió continuar difundiendo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, a pesar de las dificultades y las restricciones de la época. Recorrió distintas regiones del actual territorio argentino, entre ellas Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta y Tucumán. Llegó a caminar más de 4.000 kilómetros para promover los retiros espirituales, que convocaron a miles de personas.

En 1779 llegó a Buenos Aires, donde inicialmente encontró resistencia de las autoridades para desarrollar su actividad. Sin embargo, con el tiempo obtuvo autorización y promovió la construcción de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, ubicada en la actual avenida Independencia.

Durante la misa en Córdoba, León XIV recordó su compromiso con los demás. "Ella reconoció que el mejor ejercicio de caridad para con el otro es acercarle a Dios", expresó el pontífice. También destacó una de las máximas que guiaron su vida: "Andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer".

Mama Antula murió el 7 de marzo de 1799, a los 69 años. Fue beatificada el 27 de agosto de 2016 y canonizada por el papa Francisco el 11 de febrero de 2024, convirtiéndose en la primera mujer argentina reconocida como santa por la Iglesia católica. Sus restos descansan en la basílica Nuestra Señora de la Piedad, en la Ciudad de Buenos Aires.

El mensaje de León XIV sobre la fe y el legado de los santos argentinos

Durante su homilía, el Papa relacionó las historias del Cura Brochero y Mama Antula con la importancia de transmitir la fe a través de las acciones. "Tenemos que dar a conocer a los demás la belleza que nosotros hemos conocido en Cristo", señaló.

En ese sentido, destacó que el compromiso religioso también debe reflejarse en la vida cotidiana. "No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo de la propia vida", sostuvo.

León XIV también recordó a otros santos y beatos vinculados con la Argentina, entre ellos San Artémides Zatti, San Héctor Valdivielso Sáez, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.