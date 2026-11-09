El papa León XIV cerró su segundo día de actividades en la Argentina con un saludo a la multitud desde el balcón del Arzobispado de Buenos Aires. Después de participar de la celebración de las vísperas en la Catedral Metropolitana, el Pontífice salió a compartir unas palabras con los fieles que se habían congregado en los alrededores.
León XIV cerró su segundo día con un mensaje de fe y agradecimiento
Tras una intensa jornada de actividades, el Papa salió al balcón del Arzobispado de Buenos Aires, agradeció el recibimiento y pidió a los fieles compartir la alegría de la fe.