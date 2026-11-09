León XIV cerró su segundo día con un mensaje de fe y agradecimiento

“Gracias, Buenos Aires, por recibirme. Gracias, Argentina”, expresó antes de impartir una bendición para los presentes y sus familias.

“Una bendición del Señor llegue al corazón de cada uno de ustedes y de todos sus seres queridos”, agregó.

Durante el saludo, León XIV también pidió que el Espíritu Santo descendiera sobre los fieles y los animó a mantener la alegría de la fe.

“Que vivamos siempre con esa alegría de saber que Cristo nos llama, todos bienvenidos y enviados a anunciar con alegría la buena nueva”, sostuvo.

La aparición desde el balcón se produjo después de una jornada que incluyó actividades en Claypole, Palermo, la Universidad Católica Argentina, Cancillería y la Catedral Metropolitana. Antes de la celebración en Palermo, el Papa recorrió Avenida del Libertador en el papamóvil y saludó a los fieles.

Según informó el Gobierno de la Ciudad, aproximadamente dos millones de personas asistieron a la misa en el Monumento a los Españoles.

La jornada terminó con una cena prevista junto a los obispos argentinos en el Arzobispado.