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León XIV cerró su segundo día con un mensaje de fe y agradecimiento

Tras una intensa jornada de actividades, el Papa salió al balcón del Arzobispado de Buenos Aires, agradeció el recibimiento y pidió a los fieles compartir la alegría de la fe.

El papa León XIV cerró su segundo día de actividades en la Argentina con un saludo a la multitud desde el balcón del Arzobispado de Buenos Aires. Después de participar de la celebración de las vísperas en la Catedral Metropolitana, el Pontífice salió a compartir unas palabras con los fieles que se habían congregado en los alrededores.

Ante los aplausos y las muestras de afecto, expresó su alegría por el recibimiento y convocó a los presentes a vivir y compartir su fe.

“¡Cuánto entusiasmo, cuánta alegría! Que todos abracemos a Cristo”, manifestó. Luego pidió un aplauso para Jesús y agradeció el acompañamiento de quienes se acercaron a verlo.

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“Gracias, Buenos Aires, por recibirme. Gracias, Argentina”, expresó antes de impartir una bendición para los presentes y sus familias.

“Una bendición del Señor llegue al corazón de cada uno de ustedes y de todos sus seres queridos”, agregó.

Durante el saludo, León XIV también pidió que el Espíritu Santo descendiera sobre los fieles y los animó a mantener la alegría de la fe.

“Que vivamos siempre con esa alegría de saber que Cristo nos llama, todos bienvenidos y enviados a anunciar con alegría la buena nueva”, sostuvo.

La aparición desde el balcón se produjo después de una jornada que incluyó actividades en Claypole, Palermo, la Universidad Católica Argentina, Cancillería y la Catedral Metropolitana. Antes de la celebración en Palermo, el Papa recorrió Avenida del Libertador en el papamóvil y saludó a los fieles.

Según informó el Gobierno de la Ciudad, aproximadamente dos millones de personas asistieron a la misa en el Monumento a los Españoles.

La jornada terminó con una cena prevista junto a los obispos argentinos en el Arzobispado.

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