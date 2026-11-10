El Papa recordó a Francisco: "¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío!"

En ese marco, pidió preservar el entusiasmo que dio origen a la elección de la vida religiosa. “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo”, sostuvo.

León XIV pidió cercanía con los pobres y respuestas ante las necesidades sociales

El Papa dedicó un mensaje particular a quienes se preparan para el sacerdocio. Los instó a mantener la disposición a aprender de las comunidades y a evitar que la comodidad o la rutina debiliten su tarea.

“Queridos seminaristas, aprendan a mirar con los ojos de Dios y a dejarse evangelizar por su pueblo. Quien menos tiene también puede enseñarnos mucho”, señaló.

En otra referencia a su antecesor, recordó que “la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”. Su mensaje también incluyó un llamado a actuar frente a las dificultades materiales que atraviesan las comunidades.

“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna”, advirtió.

Para ilustrar el compromiso que reclamó a los religiosos, mencionó las trayectorias de Mama Antula, el Cura Brochero y el beato Ceferino Namuncurá. Destacó su entrega y la continuidad de su misión pese a las dificultades. “La Argentina conoce bien lo que Dios puede hacer con una vida disponible”, afirmó. Luego convocó a extender esa tarea por todo el territorio: “Dios sigue derramando su gracia y quiere contar con ustedes para hacerla llegar desde La Quiaca hasta Ushuaia, y hasta el último rincón de la tierra”.

El mensaje sobre la enfermedad y la continuidad del servicio

Durante la actividad, el pontífice también escuchó testimonios y preguntas de representantes de la vida religiosa. Entre los planteos estuvo cómo sostener la vocación cuando las enfermedades o el paso del tiempo limitan la posibilidad de asumir responsabilidades.

Al responder, León XIV vinculó esas inquietudes con su reciente hospitalización y volvió sobre el ejemplo del Cura Brochero, quien continuó acompañando a su comunidad aun cuando estaba ciego y enfermo de lepra. En ese contexto, habló de “perseverar en medio del sufrimiento”.