Cobertura especial: seguí la visita del papa León XIV por Canal 8

La cobertura cuenta con desplegados especiales y móviles en directo desde los puntos neurálgicos de la jornada. Los equipos periodísticos transmiten en vivo desde la provincia de Córdoba, donde el Pontífice encabeza la misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) y el encuentro con la comunidad religiosa en la Catedral, sumando también despachos en directo desde Luján para reflejar la devoción popular.

A lo largo de todo el día, los televidentes de Canal 8 y los lectores de sanjuan8.com podrán seguir las alternativas del recorrido del Santo Padre, las repercusiones del público y el cierre de la jornada con la vigilia juvenil en la Ciudad de Buenos Aires, en un despliegue periodístico pensado para vivir el evento histórico desde San Juan.