Este martes 10 de noviembre, Canal 8 y sanjuan8.com llevan adelante una emisión especial para acompañar la histórica tercera jornada de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina. A través de una transmisión oficial en vivo, las plataformas del grupo de medios acercan a los hogares de la provincia cada uno de los momentos destacados del itinerario papal.
Cobertura especial: seguí la visita del papa León XIV por Canal 8
Canal 8 y sanjuan8.com despliegan una cobertura especial y una transmisión oficial en vivo para seguir minuto a minuto el tercer día de la visita apostólica del papa León XIV en la Argentina.