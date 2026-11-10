El Papa se levantó para abrazar a un sacerdote que volvió a comunicarse con ayuda de la IA

Carranza explicó que tuvo que enfrentar las dificultades y aprender a convivir con sus limitaciones, acompañado por las personas que lo cuidan.

“Tuve que abatir la negatividad, pero iluminado por el buen espíritu de las personas que me cuidan, elegí abrirme, compartir con mis límites, abrazando la vida como viene, seguir sonriendo, seguir formándome en todas las dimensiones, interceder, perdonar y ayudar como puedo”, expresó.

El sacerdote contó que, pese a sus dificultades, su comunidad le propuso presidir una misa por mes y escribir las homilías para que otros sacerdotes las leyeran.

También explicó que, por iniciativa de sus párrocos, amigos y familiares, y con la colaboración de Radio María, pudieron recuperar su voz anterior a la cirugía.

“Con la colaboración de una app de Inteligencia Artificial (IA), se pudo reproducir como audios de voz los textos que escribe para las homilías y las meditaciones de la palabra”, relató.

La herramienta le permitió utilizar una recreación de su propia voz para transmitir el discurso que preparó para León XIV.

Carranza también habló de la manera en que decidió continuar su vida sacerdotal después de la complicación médica y de las oportunidades que encontró para seguir participando de su comunidad.

“Ser una ofrenda de Dios como regalo de la vida. Hace un par de años me pidieron que presida las misas y eso fue un gran regalo de Dios para mí”, sostuvo.

Al terminar el discurso, León XIV se levantó de su sillón y se acercó al sacerdote. El Pontífice lo abrazó y le impartió una bendición, en un gesto que conmovió a quienes participaban del encuentro.

La actividad había reunido al Papa con integrantes del clero, seminaristas y religiosos de Córdoba, como parte de su agenda en la provincia.

El encuentro con Carranza quedó entre los momentos más emotivos de la jornada, por la historia del sacerdote y la posibilidad de que pudiera dirigirse personalmente al Pontífice mediante una voz recreada con inteligencia artificial.