León XIV rindió homenaje a Francisco y habló de la fe que une a las provincias

En el inicio de la actividad, León XIV recordó a Jorge Bergoglio, quien fue arzobispo de Buenos Aires entre 1998 y 2013. El Papa rezó frente a una placa en memoria de Francisco, antes de continuar con el encuentro previsto en la Catedral.

“Quisiera que en este momento de oración recorramos juntos con nuestro pensamiento las distintas regiones de este país. En cada una de estas provincias nuestra fe ha echado raíces, dando lugar a expresiones propias de la vida cristiana sin perder la unidad que nace de Cristo”, expresó.

En su mensaje, mencionó las devociones del noroeste, los ríos del litoral, las cataratas y los yerbatales del noreste, las viñas de Cuyo, el trabajo de la tierra en las pampas, las sierras y los paisajes del sur. Con esas referencias, puso en valor la diversidad geográfica y cultural de la Argentina y las distintas formas en que sus habitantes viven la fe.

La devoción mariana y las expresiones populares

León XIV también destacó el lugar de la Virgen María en la vida religiosa de los argentinos y las manifestaciones populares que acompañan esa devoción, como las peregrinaciones, las procesiones, los cantos y las oraciones.

“En la variedad geográfica encontramos una presencia maternal que acompaña a sus habitantes y a la cual el pueblo expresa su cariño en marchas y peregrinaciones, cantos y oraciones que se elevan en honor de su nombre. Hablo de la Inmaculada Virgen María, a quien se le da diversas denominaciones”, sostuvo.

El Pontífice señaló que María permanece junto a la Iglesia en su misión de anunciar a Cristo, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños.

El llamado a la unidad entre las comunidades

En otro tramo de la homilía, León XIV se refirió a la misión evangelizadora y a la necesidad de fortalecer la unidad entre las distintas comunidades católicas del país.

“Nuestra misión consiste en trabajar incansablemente para que todos los hombres conozcan a Cristo y puedan reconocerse como hermanos. La diversidad de esta tierra se manifiesta también en sus iglesias particulares, cada una con sus expresiones pastorales propias. En cada una obra la Iglesia de Cristo”, expresó.

El Papa pidió aceptar las diferencias regionales y pastorales dentro de una misma misión, orientada a acercar el mensaje de Cristo a la sociedad.

“Todas participan de la misión de la Iglesia para que la alegría del Evangelio llegue a todos. Por eso, custodiemos la comunión, acogiendo con caridad nuestras legítimas diferencias y cultivando la fraternidad para que nuestra unidad haga visible el amor de Cristo y ayude a muchos a encontrarlo”, concluyó.

Tras la celebración de las vísperas y la homilía, León XIV tenía prevista una cena con los obispos en el Arzobispado para cerrar su segundo día en la Argentina.