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Tiene 9 meses, está internada tras un accidente doméstico y su familia pide colaboración

La pequeña sufrió quemaduras cuando un andador enganchó el cable de una pava eléctrica y provocó que volcara agua hirviendo sobre su cuerpo. Sus familiares organizan un bingo para reunir fondos y afrontar los gastos.

Una beba de 9 meses permanece internada luego de sufrir quemaduras con agua hirviendo en un accidente doméstico ocurrido en La Chimbera, departamento de 25 de Mayo. Mientras esperan novedades sobre su evolución, sus familiares organizaron un bingo solidario para reunir dinero y afrontar los gastos que puedan surgir durante su recuperación.

La pequeña, llamada Yurem, estaba en su andador cuando habría alcanzado el cable de una pava eléctrica. Al tirar de él, el electrodoméstico se volcó y el agua hirviendo cayó sobre su cuerpo, provocándole quemaduras.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud. La familia atraviesa horas de preocupación y decidió impulsar una campaña solidaria para conseguir ayuda de vecinos, comerciantes y emprendedores de la zona.

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La propuesta consiste en organizar un bingo y reunir premios para realizar el sorteo. Por eso, solicitan donaciones de mercadería, artículos, servicios o cualquier elemento que pueda ser utilizado. La colaboración puede ser de particulares o comercios, sin importar el valor de lo que puedan aportar.

Quienes deseen colaborar económicamente también pueden hacerlo mediante el alias antxsepu17, correspondiente a la mamá de la beba. La familia pidió además compartir la convocatoria para ampliar su alcance mientras Yurem continúa internada.

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