Tiene 9 meses, está internada tras un accidente doméstico y su familia pide colaboración

La pequeña, llamada Yurem, estaba en su andador cuando habría alcanzado el cable de una pava eléctrica. Al tirar de él, el electrodoméstico se volcó y el agua hirviendo cayó sobre su cuerpo, provocándole quemaduras.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud. La familia atraviesa horas de preocupación y decidió impulsar una campaña solidaria para conseguir ayuda de vecinos, comerciantes y emprendedores de la zona.