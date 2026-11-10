Una beba de 9 meses permanece internada luego de sufrir quemaduras con agua hirviendo en un accidente doméstico ocurrido en La Chimbera, departamento de 25 de Mayo. Mientras esperan novedades sobre su evolución, sus familiares organizaron un bingo solidario para reunir dinero y afrontar los gastos que puedan surgir durante su recuperación.
Tiene 9 meses, está internada tras un accidente doméstico y su familia pide colaboración
La pequeña sufrió quemaduras cuando un andador enganchó el cable de una pava eléctrica y provocó que volcara agua hirviendo sobre su cuerpo. Sus familiares organizan un bingo para reunir fondos y afrontar los gastos.