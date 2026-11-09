El empresario argentino que León XIV puso como ejemplo para el mundo del trabajo

León XIV sostuvo que Shaw entendió que la actividad industrial no debía limitarse a la producción ni a la acumulación de capital, sino contemplar también a las personas que forman parte de cada compañía.

“El futuro beato, con una concepción cristiana del hombre, entendió que la industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas”, señaló.

El Papa también destacó el vínculo de Enrique Shaw con la UCA, institución a cuya fundación contribuyó y donde se estudió su pensamiento sobre la responsabilidad empresarial, la dignidad del trabajo y el compromiso de los empresarios católicos.

En ese tramo de su mensaje, León XIV recuperó una reflexión del propio Shaw sobre la necesidad de formar dirigentes cristianos y llevar sus convicciones al ámbito profesional.

“Es necesario formar empresarios cristianos y darles un estilo de vida: contribuir a un mundo mejor, principalmente mediante la acción de cada empresario cristiano en su propia esfera […]. Esta es una misión de religión y vida: tratar de santificarnos a través de la profesión y de santificar la profesión”, citó.

La mirada de Shaw sobre el trabajo estuvo atravesada por la idea de que la empresa debía contribuir al desarrollo de quienes la integraban. Esa perspectiva también se reflejó en su defensa de relaciones laborales basadas en la justicia, el respeto y la dignidad de los trabajadores.

Enrique Shaw fue empresario, marino, esposo y padre de nueve hijos. Nació en 1921 en París y desarrolló en la Argentina una trayectoria marcada por su compromiso con la fe católica y la aplicación de sus principios al mundo empresarial.

Fue fundador y primer presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), desde donde impulsó la incorporación de la Doctrina Social de la Iglesia a la actividad económica.

Entre sus iniciativas estuvo la promoción del salario familiar, una propuesta que contemplaba las necesidades del hogar del trabajador y no solamente la tarea que desempeñaba dentro de la empresa.

En 1955, durante el conflicto entre el Estado y la Iglesia católica, fue detenido por su compromiso religioso y su manifestación pública de la fe.

Shaw también atravesó una enfermedad grave y necesitó transfusiones de sangre. Trabajadores de su empresa se ofrecieron a donarla para asistirlo. A partir de ese episodio quedó asociada a su figura la frase: “Ahora soy feliz, ya que por mis venas corre sangre obrera”.

Murió en 1962, a los 41 años. El papa Francisco lo declaró venerable en abril de 2021 y, según la información difundida sobre su proceso, la causa avanzó en 2025 tras evaluaciones favorables de un milagro atribuido a su intercesión.

La próxima beatificación de Shaw lo convertirá en una referencia para la Iglesia católica en materia de trabajo, empresa y compromiso social.