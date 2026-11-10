León XIV dejó Córdoba y regresó a Buenos Aires: resumen de una jornada histórica

La jornada tuvo como uno de sus momentos centrales la ceremonia religiosa, que reunió a una multitud en el predio. Después de la misa, León XIV recorrió la capital cordobesa en papamóvil y se dirigió al Arzobispado.

Allí protagonizó una aparición inesperada. Aunque inicialmente ingresó al edificio, salió al balcón para saludar a quienes lo esperaban en las inmediaciones.

“¿Cuántos han venido a las calles? Gracias por acogerme, gracias por este saludo, pero sobre todo demos gracias a Dios por el don de la vida, por el don de este entusiasmo, por el don de los jóvenes”, expresó.

El Pontífice también pidió a los presentes mantenerse unidos y vivir la fe. “Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente. Sigan viviendo su fe”, manifestó antes de impartir una bendición.

A las 15.15, León XIV participó de un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

Durante esa actividad, el Papa escuchó el testimonio del sacerdote cordobés Martín Carranza, quien perdió la capacidad de hablar tras una complicación durante una cirugía y pudo dirigirse al Pontífice mediante una aplicación de inteligencia artificial que recreó su voz.

Al finalizar, León XIV se levantó, se acercó al sacerdote, lo abrazó y lo bendijo.

Tras completar las actividades previstas en Córdoba, el Papa abordó el avión de Aerolíneas Argentinas junto con su comitiva y personal de seguridad.

Su siguiente compromiso será en Buenos Aires, donde tiene previsto participar del encuentro con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.