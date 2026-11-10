Fue elegido mejor compañero en la obra y se llevó una amoladora

El mecanismo fue simple y bien transparente: los propios trabajadores organizaron la votación, contaron los votos y definieron quién se destacaba por su predisposición, la buena onda y el compromiso con el equipo. Una vez que salió el ganador, la empresa se sumó al festejo de la cuadrilla y le entregó el premio directo en la obra: una amoladora nuevita para sumar a su caja de herramientas.

Desde la firma local contaron que la iniciativa se repite todos los meses en cada frente de trabajo para salir un rato de la rutina, promover la camaradería en la construcción y afianzar la relación en el grupo. Los premios van cambiando entre distintos instrumentos de trabajo, pero la decisión de a quién le toca queda siempre en manos de quienes comparten el esfuerzo del trabajo diario.