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Fue elegido mejor compañero en la obra y se llevó una amoladora

Un joven trabajador de la construcción fue elegido por sus propios compañeros como el mejor compañero del mes dentro de su frente de obra.

El laburo en la obra se lleva mucho mejor si hay buen clima y entre los compañeros se dan una mano. Con esa idea en mente, las cuadrillas de una constructora local armaron una votación para elegir, entre ellos mismos y sin que nadie de arriba meta mano, al mejor compañero del mes. En esta oportunidad, el reconocimiento fue para un joven obrero del grupo, que se ganó el cariño de todos en el día a día.

El mecanismo fue simple y bien transparente: los propios trabajadores organizaron la votación, contaron los votos y definieron quién se destacaba por su predisposición, la buena onda y el compromiso con el equipo. Una vez que salió el ganador, la empresa se sumó al festejo de la cuadrilla y le entregó el premio directo en la obra: una amoladora nuevita para sumar a su caja de herramientas.

Desde la firma local contaron que la iniciativa se repite todos los meses en cada frente de trabajo para salir un rato de la rutina, promover la camaradería en la construcción y afianzar la relación en el grupo. Los premios van cambiando entre distintos instrumentos de trabajo, pero la decisión de a quién le toca queda siempre en manos de quienes comparten el esfuerzo del trabajo diario.

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