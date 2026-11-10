El laburo en la obra se lleva mucho mejor si hay buen clima y entre los compañeros se dan una mano. Con esa idea en mente, las cuadrillas de una constructora local armaron una votación para elegir, entre ellos mismos y sin que nadie de arriba meta mano, al mejor compañero del mes. En esta oportunidad, el reconocimiento fue para un joven obrero del grupo, que se ganó el cariño de todos en el día a día.
Fue elegido mejor compañero en la obra y se llevó una amoladora
Un joven trabajador de la construcción fue elegido por sus propios compañeros como el mejor compañero del mes dentro de su frente de obra.