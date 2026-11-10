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El río Calingasta duplicó su caudal en 15 días y hay preocupación por aluviones

Ante el rápido incremento del caudal y las alertas meteorológicas vigentes, la Junta Departamental de Riego convocó a una reunión para analizar los riesgos y reclamar medidas preventivas.

El incremento de las temperaturas y el consecuente deshielo en la cordillera están provocando una importante suba del caudal del río Calingasta, uno de los principales afluentes del río San Juan. De acuerdo con los datos brindados por el Departamento de Hidráulica, el río pasó de transportar un promedio de 40 metros cúbicos por segundo hace quince días a unos 80 m³/s en la actualidad, con picos que llegaron a los 120 m³/s.

Impactantes imágenes del caudal del Río Los Patos en Calingasta

El dato genera atención por la velocidad con la que está aumentando el volumen de agua. Según explicó el director del Departamento de Hidráulica, ingeniero José María Ginestar, hace dos semanas el caudal rondaba los 40 m³/s, una semana después había ascendido a 60 y actualmente se ubica cerca de los 80 metros cúbicos por segundo.

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Este escenario está relacionado con el proceso de deshielo en las zonas de alta montaña, un fenómeno que también se registra del lado chileno de la cordillera, particularmente en la Región de Coquimbo.

Preocupación por las bajadas aluvionales

En este contexto, la Junta Departamental de Riego de Calingasta convocó a vecinos, regantes y representantes de las distintas comunidades a una reunión para este martes 10 de noviembre, a las 18, en el Centro Cultural de Barreal.

El único tema previsto en el encuentro será la problemática de las bajadas aluvionales en el departamento y la necesidad de avanzar en medidas preventivas frente a posibles contingencias.

Desde la Junta señalaron que ya fueron presentados dos reclamos formales ante el Departamento de Hidráulica: el expediente N.º 506-002116/26, del 4 de agosto, y el N.º 506-002925/26, del 14 de septiembre. Sin embargo, indicaron que hasta el momento no recibieron una respuesta formal por escrito sobre los estudios de las cuencas ni sobre las obras necesarias para reducir los riesgos en las distintas quebradas.

La preocupación está puesta especialmente en las consecuencias que podrían ocasionar eventuales crecientes: embanques y destrucción de canales, daños en propiedades y, fundamentalmente, situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los habitantes de las diferentes comunidades.

Seguimiento del agua y medidas preventivas

Mientras continúa el proceso de deshielo, el Departamento de Hidráulica mantiene el seguimiento de los caudales y de los aportes de agua que reciben los embalses, con el objetivo de evaluar las condiciones de almacenamiento y las posibilidades de regulación de las descargas.

Por su parte, desde la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) continúan trabajando en la articulación de medidas preventivas ante posibles contingencias hídricas.

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