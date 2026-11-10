El río Calingasta duplicó su caudal en 15 días y hay preocupación por aluviones

Este escenario está relacionado con el proceso de deshielo en las zonas de alta montaña, un fenómeno que también se registra del lado chileno de la cordillera, particularmente en la Región de Coquimbo.

Preocupación por las bajadas aluvionales

En este contexto, la Junta Departamental de Riego de Calingasta convocó a vecinos, regantes y representantes de las distintas comunidades a una reunión para este martes 10 de noviembre, a las 18, en el Centro Cultural de Barreal.

El único tema previsto en el encuentro será la problemática de las bajadas aluvionales en el departamento y la necesidad de avanzar en medidas preventivas frente a posibles contingencias.

Desde la Junta señalaron que ya fueron presentados dos reclamos formales ante el Departamento de Hidráulica: el expediente N.º 506-002116/26, del 4 de agosto, y el N.º 506-002925/26, del 14 de septiembre. Sin embargo, indicaron que hasta el momento no recibieron una respuesta formal por escrito sobre los estudios de las cuencas ni sobre las obras necesarias para reducir los riesgos en las distintas quebradas.

La preocupación está puesta especialmente en las consecuencias que podrían ocasionar eventuales crecientes: embanques y destrucción de canales, daños en propiedades y, fundamentalmente, situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los habitantes de las diferentes comunidades.

Seguimiento del agua y medidas preventivas

Mientras continúa el proceso de deshielo, el Departamento de Hidráulica mantiene el seguimiento de los caudales y de los aportes de agua que reciben los embalses, con el objetivo de evaluar las condiciones de almacenamiento y las posibilidades de regulación de las descargas.

Por su parte, desde la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) continúan trabajando en la articulación de medidas preventivas ante posibles contingencias hídricas.