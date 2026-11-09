Todas las frases de León XIV en la UCA sobre trabajo, desempleo y explotación

León XIV sostuvo que el trabajo invita a colaborar en la “maravillosa y armónica obra del Señor” y afirmó que no debe convertirse en un instrumento de conflicto, sino contribuir a construir la realidad social mediante el aporte de todos.

“Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”.

El Papa cuestionó que los trabajadores sean valorados únicamente por su eficiencia y pidió que el desarrollo técnico respete los ritmos de la naturaleza y los límites de los ecosistemas.

El desempleo y la exclusión

“Es un auténtico drama en la vida de quien lo padece”. Así definió León XIV el desempleo, que en Argentina alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026.

LEÓN XIV EN LA UCA: "LA ECONOMÍA DEBE ESTAR AL SERVICIO DE LA PERSONA"



También señaló: "Privar a una persona de trabajo es herir su dignidad".#a24 #papaleónXIV #PapaLeonXIVEnAmerica #VisitaDelPapaLeonXIV #Argentina pic.twitter.com/VihnCcP3qF — A24.com (@A24COM) November 9, 2026

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”.

El Pontífice advirtió que la falta de empleo anula la capacidad de aportar a la sociedad, sumerge a las personas en la exclusión social y debilita la cohesión comunitaria.

También reclamó que la solidaridad permita construir relaciones laborales más justas y que los avances tecnológicos no dejen a nadie atrás.

La economía y el papel de los empresarios

“Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza”. León XIV reconoció los riesgos que asumen quienes invierten y generan puestos de trabajo, pero pidió que las empresas incorporen responsabilidades sociales y ambientales.

“Los empresarios, creadores de puestos de trabajo con su capital, arriesgan tantas veces el propio patrimonio”.

El Papa planteó que la actividad empresarial debe contemplar el bien común y que el éxito financiero no puede medirse únicamente por la rentabilidad.

Los sindicatos y la economía popular

“El sindicalismo debe mirar permanentemente a las periferias existenciales”. El Pontífice pidió que las organizaciones gremiales integren a trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema laboral.

También destacó el aporte de cartoneros, campesinos y artesanos, y reivindicó la organización comunitaria como una forma de construir soluciones.

“Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”. En ese tramo, retomó las tres “T” impulsadas por Francisco: tierra, techo y trabajo.

La inteligencia artificial y el futuro del empleo

“La técnica debe estar siempre supeditada a la ética”.

León XIV alertó sobre el impacto de la automatización y la inteligencia artificial en el mercado laboral. Sostuvo que los avances tecnológicos no pueden reemplazar el discernimiento humano ni desconocer el valor del esfuerzo de los trabajadores.

“El acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos”. El Papa reclamó que las decisiones gubernamentales y económicas tengan en cuenta la generación de empleo y la protección de quienes quedan fuera del mercado laboral.

El pedido por una Argentina unida

“Este es el camino para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro”. León XIV pidió superar la polarización y construir una amistad social basada en la justicia y el diálogo.

“Hay que construir una Argentina unida que supere la polarización y configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo”.

El mensaje estuvo dirigido a la necesidad de fortalecer los vínculos sociales y avanzar hacia acuerdos que permitan construir una convivencia más justa.

El trabajo como parte de la vida social

“En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social”. El Pontífice defendió el empleo como una forma de desarrollo personal, construcción de vínculos y participación en la comunidad.

También reivindicó las tareas domésticas y comunitarias, y destacó que el valor del trabajo no depende únicamente de su reconocimiento económico.

“No hay trabajo pequeño a los ojos de Dios: la grandeza de una obra no reside en lo que se realiza, sino en el amor que se pone en cada gesto, en cada palabra, en cada pensamiento”.