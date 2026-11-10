Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, y el grupo lo despidió con un mensaje

Según publicó el portal Aire de Santa Fe, familiares del músico se encontraban en el lugar y personal de Policía Científica trabajaba en la vivienda. Las circunstancias de su muerte todavía no fueron confirmadas oficialmente. Algunas versiones periodísticas señalaron que podría haberse tratado de un suicidio, aunque ese dato no fue ratificado por las autoridades.

Camino había anunciado su salida de los escenarios el 11 de febrero de este año, luego de décadas al frente de Los Palmeras. En un video dirigido a sus compañeros, explicó que la decisión respondía a su edad y a cuestiones de salud.

“Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión porque confío en la calidad de todos ustedes. Me ha provocado mucha felicidad, mucha paz”, había expresado al comunicar su retiro.

Su partida marca la despedida de uno de los nombres centrales de la cumbia santafesina, ligado a la historia y al crecimiento de una de las bandas más reconocidas de la música popular argentina.