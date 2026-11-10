La muerte de Marcos Camino, fundador y referente histórico de Los Palmeras, generó conmoción en Santa Fe y en el mundo de la música tropical. El acordeonista fue encontrado sin vida en una vivienda que también funcionaba como estudio de grabación. La propia banda confirmó el fallecimiento a través de un comunicado en sus redes sociales.
Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, y el grupo lo despidió con un mensaje
El fundador y exacordeonista de Los Palmeras fue encontrado sin vida en una vivienda que también funcionaba como estudio de grabación. La banda confirmó su fallecimiento y pidió respeto por la intimidad de sus seres queridos.