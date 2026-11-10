"¿Dónde están los jóvenes?", la pregunta de León XIV que emocionó a Córdoba

Aunque inicialmente ingresó al Arzobispado, León XIV decidió asomarse al balcón y dirigirse directamente a la multitud. La posibilidad de que realizara un saludo había comenzado a circular durante la mañana, luego de que se preparara el espacio con micrófonos y una ofrenda floral.

“¿Cuántos han venido a las calles? Gracias por acogerme, gracias por este saludo, pero sobre todo demos gracias a Dios por el don de la vida, por el don de este entusiasmo, por el don de los jóvenes”, expresó.

Uno de los momentos más destacados del saludo fue cuando el Papa buscó especialmente la participación de los jóvenes y preguntó: “¿Dónde están los jóvenes?”.

La convocatoria tuvo un significado particular por el lugar donde se produjo. El Arzobispado está ubicado en Nueva Córdoba, un barrio universitario donde viven numerosos estudiantes que llegan desde el interior del país y del extranjero para cursar sus carreras en la Universidad Nacional de Córdoba.

En su mensaje, León XIV también puso el acento en la unidad y en la posibilidad de construir objetivos comunes.

“El don de poder estar unidos, unidos todos, siempre convencidos que estamos unidos. Cuando estamos unidos podemos lograr todo”, sostuvo.

Luego dejó un mensaje de acompañamiento espiritual para los cordobeses. “Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente. Sigan viviendo su fe”, manifestó.

Finalmente, impartió la bendición apostólica y agradeció nuevamente a quienes se habían acercado. “Dios bendiga a todos. Muchísimas gracias”, expresó.

La visita también tuvo un componente familiar. Según el relato de la jornada, muchos padres aprovecharon la presencia del Papa para reencontrarse con sus hijos, que viven en departamentos del barrio mientras estudian, y compartir juntos la posibilidad de verlo.

La misa en FAdeA había convocado a más de 700 mil personas, de acuerdo con la cifra consignada en la información de la visita. Tras el recorrido en papamóvil y el saludo desde el balcón, León XIV continuó con las actividades previstas en el Arzobispado.

El último compromiso oficial en Córdoba era un encuentro con sacerdotes, religiosas y obispos en la Catedral, luego de un almuerzo y un momento de descanso.

La salida al balcón dejó una de las escenas más espontáneas de la jornada, con el Papa agradeciendo a los cordobeses y destacando especialmente el entusiasmo de los jóvenes.