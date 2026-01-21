"
Milei

Milei habla en el Foro Económico de Davos tras reunirse con empresarios y banqueros

El Presidente dio inicio a su agenda y mantuvo encuentros con su par suizo, Guy Parmelin, y con los directivos de los principales bancos. Da su discurso en el Foro Económico.

El presidente Javier Milei habla en Davos después del fuerte discurso de Donald Trump, y aprovecha ese marco para redoblar su mensaje ideológico ante la elite política y económica global. Desde el inicio, planteó que el debate sobre políticas públicas está mal formulado desde hace décadas y lanza una definición que busca impacto: “Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”.

Milei sostiene que existe un falso dilema entre eficiencia y ética, instalado —según su visión— por una deformación del pensamiento político moderno. “Durante años se nos presentó la idea de que había que elegir entre eficiencia política y valores morales”, afirma, y lo rechaza de plano. Apoyado en la teoría de la “eficiencia dinámica”, asegura que no hay contradicción entre justicia y eficiencia, sino que ambas surgen del mismo principio: el respeto irrestricto de la propiedad privada y de la función empresarial. “Lo justo no puede ser ineficiente, y lo eficiente es justo”, resume.

En esa línea, el mandatario reivindicó una matriz ética basada en los valores occidentales como condición previa para cualquier política pública. “Resulta inadmisible, desde el punto de vista ético y moral, sacrificar la justicia en el altar de la eficiencia”, afirma, y advierte que cuando los valores son desplazados por el utilitarismo político, el resultado no solo es injusto, sino también económicamente inviable y socialmente destructivo.

Milei retomó además el tono confrontativo que ya había exhibido en su exposición anterior en Davos y volvió a cargar contra las agendas promovidas por organismos internacionales. Dijo que esas políticas “no eran otra cosa que socialismo elegantemente disfrazado”, diseñado —según planteó— para seducir a personas con buenas intenciones pero con consecuencias “catastróficas”. En ese punto, citó a Thomas Sowell para reforzar su advertencia: el socialismo “suena bien”, pero “siempre termina mal”.

Como ejemplo extremo, mencionó el caso de Venezuela, no solo por el derrumbe económico, sino por lo que definió como una degradación institucional profunda. Para Milei, el colapso no es accidental, sino la consecuencia directa de haber abandonado los principios éticos que, en su visión, sostienen tanto la libertad como la prosperidad.

