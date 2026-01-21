Milei habla en el Foro Económico de Davos tras reunirse con empresarios y banqueros

Milei sostiene que existe un falso dilema entre eficiencia y ética, instalado —según su visión— por una deformación del pensamiento político moderno. “Durante años se nos presentó la idea de que había que elegir entre eficiencia política y valores morales”, afirma, y lo rechaza de plano. Apoyado en la teoría de la “eficiencia dinámica”, asegura que no hay contradicción entre justicia y eficiencia, sino que ambas surgen del mismo principio: el respeto irrestricto de la propiedad privada y de la función empresarial. “Lo justo no puede ser ineficiente, y lo eficiente es justo”, resume.

En esa línea, el mandatario reivindicó una matriz ética basada en los valores occidentales como condición previa para cualquier política pública. “Resulta inadmisible, desde el punto de vista ético y moral, sacrificar la justicia en el altar de la eficiencia”, afirma, y advierte que cuando los valores son desplazados por el utilitarismo político, el resultado no solo es injusto, sino también económicamente inviable y socialmente destructivo.