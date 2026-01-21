El presidente Javier Milei habla en Davos después del fuerte discurso de Donald Trump, y aprovecha ese marco para redoblar su mensaje ideológico ante la elite política y económica global. Desde el inicio, planteó que el debate sobre políticas públicas está mal formulado desde hace décadas y lanza una definición que busca impacto: “Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”.
Milei habla en el Foro Económico de Davos tras reunirse con empresarios y banqueros
El Presidente dio inicio a su agenda y mantuvo encuentros con su par suizo, Guy Parmelin, y con los directivos de los principales bancos. Da su discurso en el Foro Económico.