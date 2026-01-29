La angustia que mantuvo en vilo a familiares y amigos de Narela Micaela Barreto llegó a un final doloroso. La joven argentina, que estaba desaparecida en Los Ángeles desde el 21 o 23 de enero, fue hallada sin vida, según confirmaron sus familiares. La noticia generó conmoción entre la comunidad argentina en Estados Unidos y en el país, donde sus allegados seguían de cerca la búsqueda.
Hallaron muerta a la joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles
Había sido vista por última vez el 23 de enero, cuando su familia oriunda de Banfield perdió contacto con ella.