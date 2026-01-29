Hallaron muerta a la joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

Barreto, de 23 años y oriunda de Banfield, vivía desde hacía aproximadamente dos años en Los Ángeles, donde se había mudado para trabajar. Según los familiares, fue vista por última vez acompañada de otra mujer de origen ruso, y desde ese momento no se tuvo más contacto con su celular ni señales de su paradero.

La familia inició una intensa campaña en redes sociales y medios locales, difundiendo fotografías y detalles de la joven con la esperanza de recibir información que permitiera encontrarla con vida. También se contactaron con las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que confirmaron que no estaba detenida, y con la Embajada Argentina en Estados Unidos para recibir asistencia en la búsqueda. Un familiar viajó personalmente a Los Ángeles para colaborar con las autoridades locales.