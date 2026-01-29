Hugo Ruiz Calle ganó la sexta etapa de la Vuelta a San Juan

Ya en velocidad de carrera, el pelotón avanzó hacia el norte por Ruta 40, atravesando Pocito y Rawson, con paso por arterias clave como Aberastain, Mendoza, República del Líbano, Avenida España y el anillo de Avenida Circunvalación. Luego, el trazado volvió hacia el sur por el Acceso Sur – Ruta 40, para regresar a Sarmiento y definir la etapa frente al edificio municipal, en Media Agua.

La etapa tuvo una extensión total aproximada de 124,3 kilómetros y presentó varios puntos decisivos que condicionaron la estrategia de los equipos.

La Meta Montaña estuvo ubicada sobre Ruta 40, a la altura de El Cerrillo, en el kilómetro 105, donde los escaladores buscaron sumar puntos clave. En tanto, las Metas Sprint se disputaron en Pocito, en Aberastain y Furque (km 41,7), y frente al Velódromo Vicente Alejo Chancay (km 76,9), generando intensas disputas entre los velocistas.

En lo deportivo, la jornada estuvo marcada por fugas, reagrupamientos y un sprint final muy ajustado, que terminó consagrando al ganador tras una intensa pelea en los últimos metros. Los puntos especiales también aportaron movimiento en las clasificaciones secundarias y obligaron a replantear estrategias de cara a las próximas etapas.

Una competencia que sigue creciendo

La Vuelta a San Juan, destinada a ciclistas Sub 23 y Elite, reúne a equipos locales, nacionales e internacionales y es organizada por el Pedal Club Olimpia, con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina y el auspicio del Gobierno de San Juan. Con el paso de las etapas, la prueba se consolida una vez más como una de las más importantes del calendario ciclístico argentino.