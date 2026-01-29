Hugo Ruiz Calle ganó la sexta etapa de la Vuelta a San Juan
El ciclista peruano del SEP San Juan se impuso en la Etapa 6, una jornada exigente de 124,3 kilómetros con largada y llegada en Sarmiento, que empezó a marcar diferencias en la clasificación general.
La 41ª edición de la Vuelta a San Juan sigue avanzando con jornadas determinantes y este jueves tuvo uno de sus capítulos más exigentes. La Etapa 6, disputada en modalidad en línea, unió los departamentos de Sarmiento, Pocito y Rawson y ofreció un recorrido variado, con sectores rápidos, tramos urbanos y puntos estratégicos que exigieron máxima atención de los equipos.
El ganador del día fue Hugo Ruiz Calle, ciclista peruano que representa al SEP San Juan, quien logró imponerse tras una extensa y desgastante jornada. El segundo lugar quedó en manos del brasileño Joao Pedro Rossi, del equipo Swift Pro, mientras que el podio lo completó Ángel Oropel, de la Municipalidad de Chimbas. Detrás finalizaron Emiliano Pérez (Diberboll) y Jacob Decar Zuñiga (Stamina Racing).
La actividad comenzó pasadas las 14:15, con la concentración de los equipos en la Plaza Dominguito, frente a la Municipalidad de Sarmiento. La largada oficial se dio a las 15:30, con un tramo inicial neutralizado de 1,3 kilómetros hasta alcanzar el kilómetro cero sobre Ruta Nacional 40.
Ya en velocidad de carrera, el pelotón avanzó hacia el norte por Ruta 40, atravesando Pocito y Rawson, con paso por arterias clave como Aberastain, Mendoza, República del Líbano, Avenida España y el anillo de Avenida Circunvalación. Luego, el trazado volvió hacia el sur por el Acceso Sur – Ruta 40, para regresar a Sarmiento y definir la etapa frente al edificio municipal, en Media Agua.
La etapa tuvo una extensión total aproximada de 124,3 kilómetros y presentó varios puntos decisivos que condicionaron la estrategia de los equipos.
La Meta Montaña estuvo ubicada sobre Ruta 40, a la altura de El Cerrillo, en el kilómetro 105, donde los escaladores buscaron sumar puntos clave. En tanto, las Metas Sprint se disputaron en Pocito, en Aberastain y Furque (km 41,7), y frente al Velódromo Vicente Alejo Chancay (km 76,9), generando intensas disputas entre los velocistas.
En lo deportivo, la jornada estuvo marcada por fugas, reagrupamientos y un sprint final muy ajustado, que terminó consagrando al ganador tras una intensa pelea en los últimos metros. Los puntos especiales también aportaron movimiento en las clasificaciones secundarias y obligaron a replantear estrategias de cara a las próximas etapas.
Una competencia que sigue creciendo
La Vuelta a San Juan, destinada a ciclistas Sub 23 y Elite, reúne a equipos locales, nacionales e internacionales y es organizada por el Pedal Club Olimpia, con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina y el auspicio del Gobierno de San Juan. Con el paso de las etapas, la prueba se consolida una vez más como una de las más importantes del calendario ciclístico argentino.