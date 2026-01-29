Calendario 2026 confirmado: once fechas y eventos nacionales en San Juan

Una de las principales novedades del calendario será la inclusión de eventos de alcance nacional. En ese sentido, la cuarta y quinta fecha, previstas para los días 15, 16 y 17 de mayo, formarán parte de los tres días de enduro, una competencia nacional que se realizará por primera vez y reunirá a pilotos de distintas provincias, con clasificaciones en múltiples categorías.

Además, las octava y novena fecha, programadas para el 22 y 23 de agosto, coincidirán con la llegada del Campeonato Argentino de Enduro. Esta competencia nacional ya tuvo una fuerte presencia en San Juan en los últimos años, con cuatro ediciones disputadas en la provincia durante el último lustro.

Desde la organización destacaron que estos eventos requieren un trabajo coordinado entre ASER y la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD), con el objetivo de garantizar el desarrollo deportivo y logístico de las competencias.

Fechas confirmadas, escenarios a definir

Si bien aún no están definidos los escenarios de todas las carreras —con excepción de la apertura en Valle Fértil—, ASER confirmó los fines de semana oficiales en los que se disputará el campeonato provincial.

El calendario 2026 quedó establecido de la siguiente manera:

7 y 8 de febrero – 1ª fecha – Safari tras las Sierras (Valle Fértil)

4 y 5 de abril – 2ª y 3ª fecha

15, 16 y 17 de mayo – 4ª y 5ª fecha – Tres días de enduro

4 y 5 de julio – 6ª y 7ª fecha

22 y 23 de agosto – 8ª y 9ª fecha – Campeonato Argentino

7 y 8 de noviembre – 10ª y 11ª fecha

Con este cronograma, el enduro sanjuanino se prepara para una temporada extensa y exigente, con actividad sostenida durante gran parte del año y una fuerte integración al calendario nacional.