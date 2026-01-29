Orrego en Santa Lucía: "El cariño de los chicos en las colonias me da energía"

A poco de finalizar formalmente las colonias este viernes 30 de enero, Orrego expresó su deseo de recorrer todos los centros: "Quiero estrechar las manos y darles un beso a los niños; eso me da energía. Soy muy respetuoso del cariño que recibo", afirmó emocionado tras agradecer los saludos por su natalicio.

Con la mirada puesta en el ciclo lectivo 2026, el gobernador se refirió al programa "Comprendo y Aprendo", asegurando que su implementación "será un logro para todos" los sanjuaninos a solo un mes del inicio de clases.