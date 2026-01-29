"
Orrego en Santa Lucía: "El cariño de los chicos en las colonias me da energía"

El gobernador visitó el cierre de las actividades de verano. Habló sobre el inicio del ciclo lectivo, la modernización de la Circunvalación y los resultados de su gira por España.

En una jornada especial marcada por su cumpleaños, el gobernador Marcelo Orrego asistió al cierre de las colonias de verano en el departamento Santa Lucía. Durante la visita, el mandatario dialogó en vivo con Canal 8 sobre los desafíos de su gestión y el contacto directo con los sanjuaninos.

A poco de finalizar formalmente las colonias este viernes 30 de enero, Orrego expresó su deseo de recorrer todos los centros: "Quiero estrechar las manos y darles un beso a los niños; eso me da energía. Soy muy respetuoso del cariño que recibo", afirmó emocionado tras agradecer los saludos por su natalicio.

Con la mirada puesta en el ciclo lectivo 2026, el gobernador se refirió al programa "Comprendo y Aprendo", asegurando que su implementación "será un logro para todos" los sanjuaninos a solo un mes del inicio de clases.

Asimismo, brindó detalles sobre los trabajos en la Avenida Circunvalación, la arteria más transitada de la provincia:

  • Modernización: "Faltaban guardarraíles, luces y había baches; por eso empezamos a modernizarla", explicó.

  • Seguridad: El objetivo es transformar la vía en la más segura de San Juan mediante un trabajo integral de infraestructura.

Finalmente, Orrego calificó como "satisfactorio" su reciente viaje a España. Destacó que San Juan fue protagonista y que se logró avanzar para que la provincia sea parte de las agencias de viajes del mundo, impactando positivamente en los índices turísticos locales.

