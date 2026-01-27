El presidente Javier Milei continúa con una intensa agenda en Mar del Plata y este lunes por la noche asistió al espectáculo teatral de Fátima Flórez, su expareja, en el Teatro Roxy. El mandatario arribó al lugar a las 20:52, en medio de un operativo de seguridad, y fue recibido de manera cordial por la actriz, con quien compartió un abrazo antes de ingresar a la sala.
Abrazo, show y acto político: Milei cerró su jornada con Fatima Flórez
