Abrazo, show y acto político: Milei cerró su jornada con Fatima Flórez

Milei llegó acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, además de integrantes de su comitiva. En la puerta del teatro también lo aguardaba un grupo de personas que lo saludó durante su ingreso.

Embed - FATIMA FLOREZ RECIBIÓ A JAVIER MILEI EN EL TEATRO: EL PRESIDENTE CANTARÁ EN SU OBRA

Horas antes, el jefe de Estado había encabezado una caminata por el centro marplatense que culminó con un breve mensaje pronunciado a través de un megáfono, en el que volvió a referirse a temas de la agenda oficial, como la reforma laboral, la ley de glaciares y la modificación del régimen penal juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad.