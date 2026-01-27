"
Abrazo, show y acto político: Milei cerró su jornada con Fatima Flórez

El presidente Javier Milei llegó al Teatro Roxy a las 20:52, fue recibido por Fátima Flórez y asistió a su espectáculo. Luego, cerrará la jornada como orador en la Derecha Fest.

El presidente Javier Milei continúa con una intensa agenda en Mar del Plata y este lunes por la noche asistió al espectáculo teatral de Fátima Flórez, su expareja, en el Teatro Roxy. El mandatario arribó al lugar a las 20:52, en medio de un operativo de seguridad, y fue recibido de manera cordial por la actriz, con quien compartió un abrazo antes de ingresar a la sala.

Milei llegó acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, además de integrantes de su comitiva. En la puerta del teatro también lo aguardaba un grupo de personas que lo saludó durante su ingreso.

Horas antes, el jefe de Estado había encabezado una caminata por el centro marplatense que culminó con un breve mensaje pronunciado a través de un megáfono, en el que volvió a referirse a temas de la agenda oficial, como la reforma laboral, la ley de glaciares y la modificación del régimen penal juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad.

Ya dentro del teatro, Milei saludó a los asistentes y presenció el espectáculo “Fátima Universal”, en el que la actriz realiza imitaciones de figuras de la política y la cultura argentina, acompañada por Marcelo Polino. Durante la función, Flórez dio la bienvenida al Presidente desde el escenario, en una de sus caracterizaciones.

Está previsto que el mandatario suba al escenario para interpretar El Rock del Gato, tema clásico de Los Ratones Paranoicos, una participación que fue ensayada durante la tarde en el mismo teatro.

Al cierre de la jornada, Milei será el principal orador de la Derecha Fest, un evento organizado por referentes del espacio ideológico que encabeza el Presidente. El encuentro se desarrollará en el balneario Horizonte Club de Playa, donde está programado desde las 19.30.

