Incendios en el sur: Gobierno declarará la Emergencia Ígnea

El Gobierno declarará por DNU la Emergencia Ígnea para las provincias patagónicas

Los incendios de mayor riesgo comenzaron el 5 de enero de 2026. A casi 1 mes de iniciada la crisis ambiental, el fuego ya consumió más de 40 mil hectáreas y mantiene en alerta a las autoridades.

El escenario de los incendios muestra, por ahora, una leve mejora. En las últimas horas, una baja moderada de la temperatura junto con una llovizna persistente permitió desacelerar el avance del fuego, que continúa activo y dividido en varios frentes. En el terreno operan cerca de 500 personas, entre ellas más de 270 brigadistas provenientes de distintos puntos del país, además de bomberos voluntarios y equipos de apoyo logístico.

El presidente de la Federación de Bomberos de Chubut, Rubén Oliva, destacó el cambio en las condiciones meteorológicas: "Está lloviendo desde la madrugada, poca cantidad pero con continuidad y, según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían repetirse en los próximos días, lo que genera expectativas de alivio en una región duramente castigada por el fuego".

Sin embargo, entre los habitantes de la zona predomina la cautela. Si bien reconocen el impacto positivo de las lluvias recientes, advierten que el efecto podría ser limitado y sostienen que "sólo las lluvias que se esperan para abril podrán detener el avance del fuego".

El Gobierno confirmó el envío

Este jueves, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la asignación de más de $129.000 millones en subsidios para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Los mismos estarán dirigidos a equipamiento, capacitación, funcionamiento institucional y fortalecimiento operativo frente a emergencias.

Según el artículo 1° de la resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno envió un total de $100.810.319.998,50 a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado. Así, cada entidad percibirá $94.924.971,75.