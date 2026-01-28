"
El durísimo mensaje de Lali tras el show de Milei con Fátima Florez

Lali Espósito volvió a arremeter contra Javier Milei luego de su presentación en Mar del Plata junto a Fátima Florez en el Teatro Roxy.

Luego de la presentación de Javier Milei en Mar del Plata junto a Fátima Florez en el Teatro Roxy, el Presidente quedó en el centro de las críticas por lo que muchos consideraron un descuido de sus responsabilidades institucionales al involucrarse en actividades vinculadas al espectáculo y al entretenimiento.

El episodio fue señalado por periodistas y analistas de distintos canales, quienes cuestionaron la conveniencia de este tipo de apariciones públicas en un contexto delicado, marcado, principalmente, por los incendios que afectan a la Patagonia desde hace 45 días.

Entre tantos comentarios que aparecieron, el que se destacó fue el de Lali Espósito, quien protagonizó numerosos cruces con el presidente de la Nación desde la famosa frase "que peligroso, que triste".

Sin hacer referencia directa al mandatario, la cantante compartió en sus historias de Instagram, donde la siguen más de 12 millones de personas, un fragmento de una de las canciones que le dedicó a él. El tema elegido para esta ocasión por la artista fue Payaso, parte de su último álbum No vayas a atender cuando el demonio llama.

Más específicamente la parte de la canción que dice: "Hoy sos el show principal, te queda grande el disfraz, payaso".

image

Pero la ex Casi Ángeles no terminó ahí y en la siguiente publicación reposteó un video sobre los incendios en el sur del país: "Más de 35 mil hectáreas arrasadas por los incendios en Chubut, la respuesta es insuficiente y la urgencia es ahora", denunciaba el contenido compartido por Lali.

image
FUENTE: PrimiciasYa

