El durísimo mensaje de Lali tras el show de Milei con Fátima Florez

Sin hacer referencia directa al mandatario, la cantante compartió en sus historias de Instagram, donde la siguen más de 12 millones de personas, un fragmento de una de las canciones que le dedicó a él. El tema elegido para esta ocasión por la artista fue Payaso, parte de su último álbum No vayas a atender cuando el demonio llama.

Más específicamente la parte de la canción que dice: "Hoy sos el show principal, te queda grande el disfraz, payaso".

image

Pero la ex Casi Ángeles no terminó ahí y en la siguiente publicación reposteó un video sobre los incendios en el sur del país: "Más de 35 mil hectáreas arrasadas por los incendios en Chubut, la respuesta es insuficiente y la urgencia es ahora", denunciaba el contenido compartido por Lali.