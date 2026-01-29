Cayó por 64 kilos de cocaína y salió a la luz su pasado narco en Mendoza

image

La investigación se remonta al 17 de enero, cuando un camión conducido por un hombre jujeño —que permanece prófugo— fue detenido en el límite entre San Juan y Mendoza. Al no contar con la documentación necesaria, el transportista debió regresar a San Juan para reorganizar el traslado de la mercadería.

El trasbordo se realizó primero en un depósito de Rawson y luego en el Mercado Concentrador. En ese contexto, un camionero sanjuanino advirtió una situación sospechosa: el conductor jujeño dejó un bulto dentro de la cabina y se retiró de manera apresurada.

Ante esa actitud, el transportista dio aviso a su empleador y a las autoridades. La intervención de Gendarmería Nacional permitió hallar cerca de 20 kilos de cocaína en el camión. Un dato clave surgió del testimonio del camionero, quien indicó que dos changarines habían participado del traspaso de la carga y que se habrían llevado otros paquetes.

Tras el operativo inicial, Pizarro Millán se presentó voluntariamente ante los gendarmes y entregó parte de la droga: unos 12 kilos de cocaína.

Luego, el sábado 17, las fuerzas federales allanaron la vivienda de Castro Rojas. El sospechoso no fue encontrado en el lugar, pero en el fondo del domicilio hallaron 33 ladrillos de cocaína, con un peso total de 34 kilos.

Con ese hallazgo, el hombre fue finalmente detenido el miércoles pasado, completando el secuestro total de 64 kilos de cocaína vinculados a la causa.

Un antecedente clave

La detención volvió a poner en foco el pasado judicial de Castro Rojas. El 1 de agosto de 2016, había sido apresado en la provincia de Mendoza por el traslado de 784 kilos de marihuana, en un cargamento que había salido desde Formosa con destino a territorio cuyano.

Dos años después, en 2018, el Tribunal Oral Federal de Mendoza lo condenó a seis años de prisión, junto a otros tres imputados. Recuperó la libertad en 2022.

Qué investiga la Justicia

La pesquisa actual es encabezada por el fiscal federal Francisco Maldonado, quien busca determinar si el trabajador del mercado integraba una red narco dedicada al transporte de cocaína desde Salta hacia Mendoza, o si su participación se limitó a tareas de logística durante el trasbordo.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras los imputados permanecen detenidos con prisión preventiva.