El Ejército de Estados Unidos lanzó este miércoles una nueva serie de ataques contra Irán, con foco en las ciudades de Bushehr y Chabahar, en el sur del país. La ofensiva se produjo apenas horas después de que Donald Trump declarara desde Ankara que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra con el régimen persa había quedado "terminado".
Trump ordenó una nueva oleada de ataques a Irán y el régimen amenazó con responder contra sus bases
El Ejército norteamericano bombardeó las sureñas ciudades de Bushehr y Chabahar. El Presidente había anunciado la ofensiva desde la cumbre de la OTAN en Ankara tras declarar "terminado" el acuerdo de paz.