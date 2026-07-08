"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > eléctrico

Nadie prendió nada: el insólito dato eléctrico que dejó el partido de Argentina

Cuando arrancó el partido de Argentina ante Egipto, San Juan dejó de consumir electricidad como de costumbre. La demanda cayó casi un 10% en apenas 35 minutos, según los registros de Naturgy, en línea con una baja del 30% registrada a nivel nacional.

Los números no mienten: cuando Argentina juega, San Juan para. Y el partido ante Egipto por el Mundial 2026 lo confirmó con datos concretos. Naturgy San Juan analizó el comportamiento del consumo eléctrico provincial durante el encuentro y detectó una caída pronunciada y sostenida de la demanda que refleja, en tiempo real, lo que millones de sanjuaninos estaban haciendo: mirar el fútbol

A las 13 horas, cuando arrancó el partido, la demanda eléctrica provincial se ubicaba en 341 MW. A partir de ese momento comenzó un descenso abrupto. En apenas 35 minutos, el consumo cayó hasta los 309 MW, una reducción cercana al 10% que en la práctica significa que comercios, hogares y empresas redujeron simultáneamente su actividad para seguir la Selección.

El mismo fenómeno se replicó a escala nacional: según los registros de CAMMESA, la demanda eléctrica de todo el país cayó cerca del 30% durante el desarrollo del encuentro.

Te puede interesar...

El entretiempo, en los gráficos

El descanso del partido también se leyó en la curva. Alrededor de las 13:50, con el inicio del entretiempo, la demanda mostró una recuperación transitoria, el típico momento en que la gente aprovecha para ir al baño, calentar algo o revisar el celular. Esa pequeña suba en el consumo coincidió con lo registrado también en el sistema eléctrico nacional durante la pausa

Cuando arrancó el segundo tiempo, el consumo retomó su trayectoria descendente. Al finalizar el encuentro, alrededor de las 15:10, la demanda provincial había llegado a su punto más bajo: 293 MW. La diferencia entre el arranque del partido y su final fue de casi 50 MW, un volumen que refleja con elocuencia cuánta actividad se detuvo en San Juan durante esas dos horas de fútbol.

Un fenómeno que se repite

Desde Naturgy San Juan señalaron que este tipo de comportamiento viene registrándose de manera recurrente durante los partidos de la Selección Argentina en competencias internacionales. "La demanda eléctrica refleja en tiempo real los hábitos de la sociedad.

Durante eventos deportivos de alta convocatoria, especialmente cuando juega la Selección Argentina, se observan cambios pronunciados en los patrones de consumo que evidencian cómo gran parte de la población modifica simultáneamente sus actividades", indicaron desde la distribuidora.

La magnitud de las variaciones, aclararon, depende del horario del partido y del nivel de actividad habitual previsto para ese momento del día. Un partido al mediodía, como el de este martes, tiene un impacto distinto al de uno nocturno, pero en ambos casos la curva eléctrica cuenta la misma historia: Argentina juega y el país para.

Temas

Te puede interesar