Nadie prendió nada: el insólito dato eléctrico que dejó el partido de Argentina

El entretiempo, en los gráficos

El descanso del partido también se leyó en la curva. Alrededor de las 13:50, con el inicio del entretiempo, la demanda mostró una recuperación transitoria, el típico momento en que la gente aprovecha para ir al baño, calentar algo o revisar el celular. Esa pequeña suba en el consumo coincidió con lo registrado también en el sistema eléctrico nacional durante la pausa

Cuando arrancó el segundo tiempo, el consumo retomó su trayectoria descendente. Al finalizar el encuentro, alrededor de las 15:10, la demanda provincial había llegado a su punto más bajo: 293 MW. La diferencia entre el arranque del partido y su final fue de casi 50 MW, un volumen que refleja con elocuencia cuánta actividad se detuvo en San Juan durante esas dos horas de fútbol.

Un fenómeno que se repite

Desde Naturgy San Juan señalaron que este tipo de comportamiento viene registrándose de manera recurrente durante los partidos de la Selección Argentina en competencias internacionales. "La demanda eléctrica refleja en tiempo real los hábitos de la sociedad.

Durante eventos deportivos de alta convocatoria, especialmente cuando juega la Selección Argentina, se observan cambios pronunciados en los patrones de consumo que evidencian cómo gran parte de la población modifica simultáneamente sus actividades", indicaron desde la distribuidora.

La magnitud de las variaciones, aclararon, depende del horario del partido y del nivel de actividad habitual previsto para ese momento del día. Un partido al mediodía, como el de este martes, tiene un impacto distinto al de uno nocturno, pero en ambos casos la curva eléctrica cuenta la misma historia: Argentina juega y el país para.