Las calles sanjuaninas volvieron a ser escenario de una jornada marcada por los accidentes. En menos de un día, dos siniestros viales ocurridos en distintos puntos de la provincia requirieron la intervención de personal policial y de emergencias. El episodio más grave dejó a dos mujeres hospitalizadas luego de ser atropelladas por un automóvil que perdió el control tras una violenta colisión.
Jornada accidentada: dos peatones heridas y un violento choque en pleno centro
Dos siniestros viales ocurridos en distintas zonas, movilizaron a policías, peritos y servicios de emergencia. En Rivadavia, dos mujeres fueron atropelladas tras un choque entre autos y terminaron hospitalizadas. Horas después, una colisión entre dos camionetas complicó la circulación en Capital.