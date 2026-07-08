"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > heridas

Jornada accidentada: dos peatones heridas y un violento choque en pleno centro

Dos siniestros viales ocurridos en distintas zonas, movilizaron a policías, peritos y servicios de emergencia. En Rivadavia, dos mujeres fueron atropelladas tras un choque entre autos y terminaron hospitalizadas. Horas después, una colisión entre dos camionetas complicó la circulación en Capital.

Las calles sanjuaninas volvieron a ser escenario de una jornada marcada por los accidentes. En menos de un día, dos siniestros viales ocurridos en distintos puntos de la provincia requirieron la intervención de personal policial y de emergencias. El episodio más grave dejó a dos mujeres hospitalizadas luego de ser atropelladas por un automóvil que perdió el control tras una violenta colisión.

El primer hecho ocurrió en la intersección de Lavalle y Boulogne, en Rivadavia. Allí, por causas que son investigadas, un Volkswagen Gol y un Fiat Cronos chocaron con violencia. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos se desvió de su trayectoria y embistió a dos mujeres que caminaban por la zona.

gentileza

gentileza

La magnitud del accidente obligó a desplegar un importante operativo sanitario. Tres ambulancias del servicio de emergencias 107 llegaron rápidamente al lugar. Dos de ellas trasladaron a las peatones al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson en código rojo, ya que presentaban lesiones de consideración, principalmente traumatismos en la cabeza.

Te puede interesar...

La tercera ambulancia asistió a los ocupantes de ambos vehículos, quienes no sufrieron heridas de gravedad.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 13ª, efectivos de la Policía Comunal de Rivadavia y peritos, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades.

Horas más tarde, alrededor de las 16, un segundo siniestro vial alteró el tránsito en otra zona de la provincia. El hecho involucró a una Nissan Frontier y una Ford Ranger, que colisionaron mientras circulaban por la intersección de Ignacio de la Roza.

Según manifestó el conductor de la Nissan, él circulaba de oeste a este y ya había atravesado más de la mitad de la calzada cuando fue impactado por la Ranger, que se desplazaba hacia el norte. El automovilista sostuvo además que la otra camioneta circulaba a alta velocidad, un punto que ahora forma parte de la investigación.

A diferencia del accidente ocurrido en Rivadavia, en este caso no hubo personas lesionadas y solo se registraron daños materiales, aunque el choque obligó a reorganizar el tránsito durante varios minutos mientras trabajaba el personal policial.

Las circunstancias de ambos siniestros quedaron bajo investigación para determinar la mecánica de los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Temas

Te puede interesar