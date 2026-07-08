Jornada accidentada: dos peatones heridas y un violento choque en pleno centro

La tercera ambulancia asistió a los ocupantes de ambos vehículos, quienes no sufrieron heridas de gravedad.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 13ª, efectivos de la Policía Comunal de Rivadavia y peritos, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades.

Horas más tarde, alrededor de las 16, un segundo siniestro vial alteró el tránsito en otra zona de la provincia. El hecho involucró a una Nissan Frontier y una Ford Ranger, que colisionaron mientras circulaban por la intersección de Ignacio de la Roza.

Según manifestó el conductor de la Nissan, él circulaba de oeste a este y ya había atravesado más de la mitad de la calzada cuando fue impactado por la Ranger, que se desplazaba hacia el norte. El automovilista sostuvo además que la otra camioneta circulaba a alta velocidad, un punto que ahora forma parte de la investigación.

A diferencia del accidente ocurrido en Rivadavia, en este caso no hubo personas lesionadas y solo se registraron daños materiales, aunque el choque obligó a reorganizar el tránsito durante varios minutos mientras trabajaba el personal policial.

Las circunstancias de ambos siniestros quedaron bajo investigación para determinar la mecánica de los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.