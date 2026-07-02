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La Corte actualizó el decomiso a CFK y avanza la ejecución de bienes en la causa Vialidad

La Corte Suprema rechazó el último recurso presentado por Cristina Kirchner y dejó firme la actualización del decomiso en la causa Vialidad. La cifra pasó de $85.000 millones a $685.000 millones y habilita el avance de la ejecución patrimonial.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este miércoles la actualización del decomiso dispuesto en la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados, elevando el monto de $85.000 millones a $685.000 millones.

La decisión representa un nuevo avance en la etapa de ejecución de la sentencia, ya que permite continuar con las medidas patrimoniales destinadas a garantizar el recupero de los fondos, entre ellas la tasación y el eventual remate de bienes.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los planteos de nulidad y el pedido de suspensión de las medidas vinculadas al decomiso presentados por la ex presidenta. El máximo tribunal también desestimó un recurso similar presentado por el empresario Lázaro Báez, condenado en la misma causa.

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La orden de decomiso comprende 111 bienes y el Tribunal Oral Federal N° 2 ya inició la tasación de algunas propiedades ubicadas en el sur del país, como parte del proceso de ejecución patrimonial.

El monto actualizado surge de un informe elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, cuya valuación ahora quedó firme tras el fallo del máximo tribunal.

De acuerdo con la sentencia, todos los condenados deben responder solidariamente por ese decomiso. Entre ellos se encuentran Cristina Kirchner y Lázaro Báez, aunque parte de los bienes del empresario ya fueron liquidados en otros procesos judiciales, como la quiebra de Austral Construcciones y la causa conocida como Ruta del Dinero K.

CFKLa investigación judicial determinó la existencia de una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del Estado entre 2003 y 2015, vinculada a la adjudicación de 51 contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez.

Por estos hechos fueron condenados Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros ex funcionarios, quienes recibieron distintas penas de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Cristina Kirchner cumple la condena bajo el régimen de prisión domiciliaria, mientras continúa la etapa de ejecución patrimonial derivada de la sentencia. Con esta resolución, la Corte Suprema dejó firme tanto la actualización del decomiso como las medidas necesarias para avanzar sobre los bienes alcanzados por la condena.

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