La Corte actualizó el decomiso a CFK y avanza la ejecución de bienes en la causa Vialidad

La orden de decomiso comprende 111 bienes y el Tribunal Oral Federal N° 2 ya inició la tasación de algunas propiedades ubicadas en el sur del país, como parte del proceso de ejecución patrimonial.

El monto actualizado surge de un informe elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, cuya valuación ahora quedó firme tras el fallo del máximo tribunal.

De acuerdo con la sentencia, todos los condenados deben responder solidariamente por ese decomiso. Entre ellos se encuentran Cristina Kirchner y Lázaro Báez, aunque parte de los bienes del empresario ya fueron liquidados en otros procesos judiciales, como la quiebra de Austral Construcciones y la causa conocida como Ruta del Dinero K.

CFKLa investigación judicial determinó la existencia de una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del Estado entre 2003 y 2015, vinculada a la adjudicación de 51 contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez.

Por estos hechos fueron condenados Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros ex funcionarios, quienes recibieron distintas penas de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Cristina Kirchner cumple la condena bajo el régimen de prisión domiciliaria, mientras continúa la etapa de ejecución patrimonial derivada de la sentencia. Con esta resolución, la Corte Suprema dejó firme tanto la actualización del decomiso como las medidas necesarias para avanzar sobre los bienes alcanzados por la condena.