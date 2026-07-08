La Selección retomó las prácticas tras la épica remontada y ya piensa en Suiza

Incluso Cristian "Cuti" Romero, quien debió abandonar el partido frente a Egipto por un fuerte calambre en la pierna derecha cuando el encuentro llegaba a su desenlace, respondió bien a los primeros trabajos de recuperación y todo indica que llegará en condiciones para ser titular.

El regreso a los entrenamientos también comenzó a despejar una de las principales incógnitas: el equipo.

Después del rendimiento mostrado en la remontada frente a Egipto, el entrenador evalúa mantener la misma formación, una decisión que sería poco habitual en su ciclo. De concretarse, apenas sería la cuarta vez en 101 partidos que Scaloni repite un once inicial.

El funcionamiento colectivo convenció al cuerpo técnico. La presencia de Leandro Paredes le dio equilibrio al mediocampo, Alexis Mac Allister pudo soltarse más en ataque y Enzo Fernández terminó siendo una de las figuras con el gol de la clasificación en tiempo de descuento.

La única duda aparece en el lateral derecho, donde Nahuel Molina alternó buenos y malos momentos frente a Egipto, aunque continúa siendo el principal candidato para mantenerse entre los titulares.

La mira puesta en Suiza

Con el envión anímico de una clasificación que recorrió el mundo, Argentina ya dejó atrás los festejos y puso el foco en el próximo desafío.

El sábado, desde las 22 (hora argentina), la Albiceleste enfrentará a Suiza en el Kansas City Stadium por un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Si consigue avanzar, se cruzará en semifinales con el ganador del duelo entre Inglaterra y Noruega.

Datos del partido