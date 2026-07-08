La mesa política del Gobierno entró nuevamente en funciones, con el debut de Santilli

El traslado de la reunión a la tarde del miércoles también coincide con la jornada que Javier Milei tiene previsto culminar en Tucumán: desde la medianoche habrá una vigilia por el 210° aniversario de la independencia, a la que el Presidente y buena parte del Gabinete asistirá. El mandatario aprovecharía la convocatoria para dialogar y cerrar acuerdos con líderes provinciales.

El encuentro del miércoles supuso, además, el primer compromiso formal de Santilli como ministro coordinador en el rol de acompañante del Presidente. El funcionario también irá al viaje junto a la comitiva oficial que será recibida por el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, en un acto que podría sumar la presencia de otros mandatarios provinciales como gesto de respaldo.

En esa línea, desde la Casa Rosada señalaron, según consignó la agencia Noticias Argentinas, que Santilli concentrará esfuerzos en recomponer vínculos con los gobernadores para impulsar la agenda de reformas. Entre los objetivos prioritarios figura la modificación del sistema electoral, una reforma que la administración considera clave para sus aspiraciones de gestión y continuidad política.

SAEn Balcarce 50 consideran que la eliminación de las PASO es uno de los elementos que facilitaría la reelección presidencial en 2027. Para avanzar en esa dirección, Santilli y el exsenador Eduardo "Lule" Menem trabajan en una estrategia de diálogo con las provincias, donde el oficialismo busca los votos necesarios.

Como parte de las negociaciones, el Gobierno propuso un mecanismo de colectoras: permitir listas propias en determinadas categorías pero anexadas a la candidatura presidencial de Milei. La propuesta cosecha adhesiones en algunos distritos, aunque enfrenta resistencia dentro de sectores del PRO y de la Unión Cívica Radical, que mantienen posiciones encontradas sobre el formato.

La viabilidad del cambio electoral depende de una mayoría difícil: se requieren 37 votos en el Senado, donde el oficialismo cuenta con apenas 21 integrantes. El bloque radical, con diez senadores, tiene una fracción que no responde de forma homogénea a las directivas de sus gobernadores, lo que complica lograr esos consensos necesarios.